Maraton se vrača v Ljubljano – in v naša časopisa

Volkswagen 25. Ljubljanski maraton je pred vrati

FOTO: Roman Šipić/Delo

Slovenija, Ljubljana, 27.10.2019. Ljubljanski maraton. Start teka na 21 in 42 kilometrov. FOTO: Roman Šipić

Ko se je svet zaustavil, za dobro leto in še kaj, se tek pravzaprav ni, razen tisti organiziran, na velikih tekmovanjih. Lani jubilejnega, 25. maratona v slovenski prestolnici ni bilo, v zadnjem trenutku je bil preložen – na letos, še enkrat kot 25. po vrsti.Tudi tokrat bomo v Delovi hiši ob tej priložnosti pripravili prilogo Maraton, saj je maraton v Ljubljani rasel skupaj z Delovo hišo, predvsem sta tekla skupaj z roko v roki največji tek pri nas in naša priloga Polet.Veseli smo, ker se maraton vrača v Delo in Slovenske novice, 15. oktobra kot samostojna priloga na 32 straneh.Pogovarjali smo se z novo glavno organizatorko, ki je nasledila legendarnega, ki je odšel v pokoj; no, ne še povsem, še bo pomagal.Jubilejnemu maratonu za na pot je dobre misli namenil tudi ljubljanski župan, brez katerega prireditve zagotovo bi ne bilo.Predstavili bomo tudi vse novosti na maratonu, ki so si jih zamislili organizatorji in ki bodo prireditev postavile na novo; naj opozorimo na sodelovanja z Europo Donno. Vse to bo dodalo ljubljanski prireditvi še prav poseben pridih.Poleg tega bomo predstavili vse prave in navidezne teke, precej drugače bo vse, saj maratonske sobote v Ljubljani ne bo, postregli bomo z nasveti, kako se teka lotiti, se pomudili pri izbiri tekaških copat in predstavili dve največji maratonski imeni vseh časov: že športno upokojeno Angležinjoter superzvezdnika in svetovnega rekorderja, tudi človeka, ki je prvi maraton odtekel pod dvema urama, KenijcaMaraton se je vrnil v naše glavno mesto, jesen je spet taka, kot v Ljubljani mora biti. Volkswagen 25. Ljubljanski maraton je pred vrati, pa tudi v časopisu.