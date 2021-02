Marjeti Kovač Bloudkova nagrada za življenjsko delo

Marjeta KOVAČ, Celje, rojena 10. junija 1956 Bloudkova nagrada Za življenjsko delo v športu

Predstavljamo letošnje Bloudkove nagrajence. Na odbor za podelitev letošnjih nagrad in priznanj je letos prispelo kar 88 vlog za 71 nominirancev. Za nagrade je bilo podanih 46 predlogov, za plakete pa 27. To je največ v zadnjih letih in skoraj še enkrat več kot na primer leta 2014., redna profesorica na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, je več kot 45 let predana športu v najširšem pomenu besede. Kot trenerka športne gimnastike in akrobatike je sodelovala s tekmovalkami, ki so dosegle vrhunske uspehe na evropskih in svetovnih prvenstvih v gimnastiki, kotalkanju, drsanju in alpskem smučanju.Kot ena najboljših mednarodnih sodnic za žensko športno gimnastiko je trikrat sodila olimpijske igre, 11 svetovnih, 11 evropskih prvenstev in več kot 150 mednarodnih tekmovanj. Kako aktivno je njeno delovanje, dokazujejo tudi številne funkcije v strokovnih in znanstvenih združenjih doma in v tujini ter prejete nagrade in priznanja.je tudi avtorica in soavtorica več kot 1300 strokovnih in znanstvenih gradiv. Močan pečat pušča tudi na raziskovalnem in pedagoškem področju: ukvarja se s telesnim in gibalnim razvojem otrok, njihovim življenjskim slogom, šolanjem nadarjenih mladih športnikov in značilnostmi pouka športne vzgoje, številna raziskovalna spoznanja pa ji je uspelo uspešno prenesti tako v šolsko kot športno prakso.