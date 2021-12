Mati Alpina

Nazadnje, ko sem se s prevetrenimi glavami pogovarjal o Žireh, sem zvedel, da je to edina občina v Sloveniji, ki nima brezposelnega občana. Nisem verjel tej glavi, pa sem šel vprašat Googla. Ta mi je znal povedati le to, da občina Žiri spadajo med občine z najnižjo brezposelnostjo, in sicer manj kot 3,8-odstotka. Torej sem verjel.

Pogovarjali smo se tudi o tem, da, kot kaže lega nekega kraja ne vpliva kaj prida glede na brezposelnost. Pomislite samo, kje ležijo Žiri. Če prisluškujete v novinarskih manirah, ne boste prav nič razumeli, kaj se dva domačina pogovarjata. To me spominja na Dalmacijo. V Splitu komaj kaj razberem iz njihove dalmatinščine, na Braču me presenetijo s čisto drugačnim govorjenjem, na Visu pa sem prepričan, da to ni več Hrvaška. Tako nekako je, če v Žiri štartaš iz neke vasi pri Kranju, kjer še vedno tolčejo po gorenjsko in se ustaviš na bencinski v Škofja Loki, kjer nucaš prevajalca in potem hočeš spiti kavo v Žireh.

Žiri ležijo na stičišču Gorenjske, Notranjske in Primorske. In njihov jezik ni mešanica teh treh pokrajin, ampak prej ščit, da jih iz teh treh pokrajin ne bi razumeli, v primeru državljanske vojne, bog ne daj. Take prijatelje imam, zato take debate. Potem je še ena prevetrena glava navedla, da Žiri ležijo ob naravni razvodnici med Jadranskim in Črnim morjem. S kolesom sem šel na Žirovski vrh, morja videl nisem.

Potem v gostilni napenjam ušesa in skušam razbrati, o čem se pogovarjajo; še Alpini ne rečejo Alpina, ampak mati. No, to sem razumel, ker Kranjčani imamo tudi svojo mater, ki je tovarna in dojilja hkrati; Majka Sava. Zdaj, verjetno, oče Dobroleto ali Dobričina, (Goodyear). In če bi poslušal sodelavko iz Idrja, in se premaknil še v Idrijo in vlekel na ušesa v tamkajšnji gostilni, bi zagotovo se spraševal, ali sem res še v Sloveniji. Tako nekako. Če še niste bili v Žireh, vam toplo priporočam izlet. Ne boste ga pozabili, prav gotovo se bodo zelo visoko uvrstili na vaši lestvici priljubljenosti v razmerju prijaznost ljudi in lepota kraja.

FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Kaj pa govoriš o Žireh?

Žiri so na koncu sveta in še malo naprej. Ker, spet omenjam sodelavko, konec sveta je njeno Idrje, ki pa po nekaterih božjih zaporedjih pride tudi do obratnega sorazmerja, kar v tem primeru pomeni, da so pa mogoče le na začetku sveta. Nekje se je svet moral spočeti. Človek ni nastal iz Žirovca, nismo pa prepričani, če ni iz Idrijca. Upam, da sem pravilno poimenoval. Nisem zasledil, da bi bile Žiri pobratene s kakim drugim mestom. Kdo bi imel brata na koncu sveta? Ali pa bi bil zato res zanimiv brat? In to brat z materjo Alpino.

Alpina ujeta v območju somraka

Namen mojega obiska Alpine je bil neuraden. Ko pa sem izstopil mimo vratarke oz. receptorke, sem bil prepričan, da sem bogatejši za dobro zgodbo vsaj na ekranu, če že ne na papirju. Sem ljubitelj teka na smučeh in zdaj še večji ljubitelj smučarskega pohodništva, zato sem uporabil vse zveze, da bi videl kje delajo najboljše čevlje za tek na smučeh in za smučarsko pohodništvo, na svetu. V Alpini Žiri.

FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Začetki proizvodnje v žirovski Alpini. (detum neznan) FOTO: Alpina Arhiv

Hvala človeku za internet, kajti ravno prek njega sem spoznal smučarskotekaški svet v Skandinaviji. Ne boste verjeli, Skandinavci so nori in na tek na smučeh in še malce bolj na smučarsko pohodništvo. Švedi trdijo, da je Alpina najboljša tovarna na svetu, Norvežani pa so se malce predali Fischerju, ker so prodane duše, kot kaže. In Finci prikimavajo Švedom, Danci pa tudi, ko gre za predvsem za pohodništvo na smučeh.

Če kaj obožujem so to manufakture, ki to dejansko so. Kaj je manufaktura? Je oblika obrtne proizvodnje iz časa zgodnjega kapitalizma. Poteka ob koncentraciji skupine ročnih delavcev na enem mestu. Njen temelj je delitev obrtnoproizvodnega procesa.

Alpina je skupaj s Slovenijo v dobi zgodnjega kapitalizma, ki traja samo trideset let. Ko vstopiš v Alpino, stopiš v sedemdeseta, osemdeseta leta prejšnjega stoletja. Ne vem točno, ker nisem nikoli hodil po manufakturah v petdesetih in šestdesetih letih, prejšnjega stoletja.

FOTO: Leon Vidic/Delo

FOTO: Uroš Hočevar/Delo

V vsakem prostoru se vidi ugriz zoba časa. V vsakem prostoru podoživiš mejo med socializmom in kapitalizmom. V vsakem prostoru ti je bolj jasno, da se tu delajo stvari z ljubeznijo in znanjem. V vsakem prostoru ti je bolj jasno, da vse skupaj kliče po temeljiti prenovi. In v teh prostorih delajo čevlje za smučarski tek, ki stanejo tudi 850 evrov in še najboljše čevlje za backcountry, smučarsko pohodništvo, ki bodo naslednjo sezono postale najbolj iskane na svetu, ker bodo tudi najoljše.

Kako to,da je Alpina preživela Peko in Planiko? Najbrž zato, ker tovarno kličejo mati? Ali pa zato, ker je pravijo, da so Žiri Alpina in Alpina so Žiri?

Če čevlje lahko sodi novinar in ne kopitar, potem moram pripisati, da sem v Alpini doživel Slovenijo v najboljši različici, ki jo poznajo tisti, ki pravijo, da smo v matkurji sicer dobri ljudje, včasih najboljši na svetu celo, ampak tega nihče ne ve. Tisti, ki pa se repenči čez celo državo in še ljudi v njej, pa naj gredo v Alpino. Ven bodo prišli iz območja somraka, ne Alpininiega, svojega umskega.

FOTO: Miroslav Cvjetičanin

FOTO: Miroslav Cvjetičanin