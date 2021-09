Giant Fathom E+ Junior



Okvir: ALUXX, aluminij

Vilice: SR Suntour XCM HLO DS 2'' 100 mm hoda

Motor: Giant SyncDrive Sport

Tipala: Giant PedalPlus 6-sensor technology

Ekran: Giant RideControl ONE

Baterija: Giant EnergyPak 400, 36V 11.3 Ah Rechargeable Lithium-Ion

Prestavne ročice: Shimano SL-M2000

Zadnji menjalnik: Shimano Deore, 9 prestav

Zavore: Tektro HD-M282, kolutne hidravlične, 160 mm hoda

Zavorne ročice: Tektro HD-M282

Verižnik: Shimano CS-HG200, 11-36T, 9 prestav

Gonilke z verižniki: Q-factor, 36T

Obročnika: Giant GX03 Aluminium 559x21

Plašča: Maxxis Ikon 26x2.20



Med otroci postaja električno kolo bolj priljubljeno kot med odraslimi. FOTO: Arhiv proizvajalca/Giant

Vse je videti neuničljivo. FOTO: Arhiv proizvajalca/Giant

Vse je videti neuničljivo. in funkcionalno. FOTO: Arhiv proizvajalca/Giant

Sreča na obrazu ne izgine. FOTO: Arhiv proizvajalca/Giant

Seveda se mnenja staršev krešejo in se verjetno bodo še naprej, ker nekateri pravijo, da je to potuha brez primere in to zelo draga potuha, spet tisti drugi, pravijo, da je pomembno, da je otrok na pedalih, na kolesu, da v tem uživa. Presodite sami.V domačih prodajalnah jih ni še veliko na izbiro. Našli smo Gianta in takoj nam je bil všeč, otrokom tudi.Novi Fathom E + Junior odpira svet terenskih dogodivščin za najmlajše. Lahek aluminijast okvir ALUXX in geometrija olajšata upravljanje manjšim kolesarjem. Ima 26-palčna kolesa, opremljen z Giantovo prilagodljivo tehnologijo SyncDrive Sport 70 Nm, ki prinaša do 350 odstotkov več moči pri pedaliranju in pomaga mladim kolesarjem, da se z lahkoto lotevajo težkih vzponov.Okvir je narejen za 120 mm vzmetenje vilic in ima devetstopenjski pogonski sklop. Giant E-bike omogoča nastavitev motorja tako, kot želite. SmartPak pametna baterija EnergyPak s 500 Wh zmogljivosti napolni do 80 odstotkov v 60 minutah s hitrim polnilnikom 6A.