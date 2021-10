Med Slovenci skok zanimanja za supe, kolesa, turne smuči in tekalne steze

Slovenci so znani kot dejavni rekreativni športniki, pri spletnem oglasniku Bolha pa ugotavljajo, da jih najbolj privlačijo kolesarjenje in fitnes, v hladnejših mesecih pa zimski športi. Letos se je v primerjavi z letom 2020 povečalo zanimanje za supe, cestna kolesa, električna kolesa, turne smuči in tekalne steze.Najbolj se je povečalo zanimanje za turne smuči, kar za 314 odstotkov, k velikemu zanimanju za turno smuko pa naj bi pripomogli tudi koronski ukrepi, ki so ustavili žičnice.V zadnjih mesecih pri Bolhi opažajo tudi več zanimanja za fitnes opremo in pripomočke, kar je posledica ukrepov, povezanih s pandemijo covida-19. Ker pa se vse bolj bliža zima, je vedno več ponudbe in povpraševanja po pripomočkih za zimske športe. Pri spletnem oglasniku napovedujejo, da bo podkategorija zimski športi v prihodnjih mesecih prevzela vodilno vlogo po številu oglasov v primerjavi z drugimi podkategorijami.Med 32.000 oglasi v kategoriji rekreacija in šport je sicer največ aktivnih oglasov (skoraj četrtina) v podkategoriji kolesa. Cestno kolo februarja in marca zavzema vedno višje mesto, februarja pa se poveča interes tudi za gorska kolesa, ki marca, aprila in maja še dodatno poraste.»Med top 10 iskanimi besedami opazimo več interesa za kolesarjenje, v letošnjem januarju se tako prvič pojavijo turne smuči in sobno kolo. Še lanskega marca je bilo povpraševanje po PS4 na petem mestu, letos pa ga sploh ni na seznamu top 10. Spodbudno se nam zdi, da se ljudje namesto posedanja doma odločajo za gibanje v naravi,« so še sporočili z Bolhe.