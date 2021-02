Miran Jerman prejemnik Bloudkove plakete za življenjsko delo

Devetčlanski odbor pod vodstvom predsednika Viktorja Grošlja in podpredsednice Mateje Svet je letošnje nagrajenke in nagrajence izbral na podlagi preteklih dosežkov in po načelih enakopravnega priznavanja vrhunskih dosežkov na vseh nivojih športa.





Miran Jerman, rojen 27. avgusta 1961, je prejel Bloudkovo plaketo za življenjsko delo v športu.



Predlagatelji: Zavod za šport RS Planica, Zavod Novo mesto, Košarkarska zveza Slovenije, ŽKK Krka, NTK Krka in drugi



Miran Jerman je športu aktivno predan že več kot 50 let. V mladosti kot igralec košarke, nato več let kot trener mladih selekcij novomeškega košarkarskega kluba, soustanovitelj Ženskega košarkarskega kluba Krka in tudi kot športni pedagog. Prav šport otrok in mladine je postal pomemben segment v njegovem življenju. To je dokazal kot zaposlen na Agenciji za šport oziroma Zavodu za šport NM, saj vodi enega največjih in najuspešnejših področnih centrov – center Dolenjska. Je vodja Odbora za področje otrok in mladine na Zavodu za šport RS Planica in član še mnogih drugih strokovnih organizacij.



Pripomogel je tudi k razvoju športne rekreacije na lokalnem in širšem področju, posebej pri ohranitvi Delavskih športnih iger kot posebnosti v slovenskem prostoru. Organiziral in vodil je številna finalna šolska ekipna tekmovanja, sindikalne prireditve, poznan pa je tudi po organizaciji mednarodnih prireditev, kot so Igre prijateljstva, Igre treh dežel, Igre zamejcev. Tesno je povezan tudi z vsemi športnimi društvi v Novem mestu, saj sodeluje pri prireditvi Športnik leta.

