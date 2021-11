Mišice so zakon za zdravje

Večina rekreativcev ve, da lahko trening za moč (s prostimi utežmi, z napravami z bremeni, ali vadba uporovnimi trakovi, se pravi z uporovna vadba) pomaga graditi in vzdrževati mišično maso in moč. Mnogi ljubiteljski športniki pa ne vedo, da močne mišice vodijo do močnih kosti. Močne kosti pa lahko pomagajo zmanjšati tveganje za zlome, ki so posledice osteoporoze.

Osteoporoza je globalna bolezen

Pri Zvezi društev bolnikov z osteoporozo Slovenije pravijo: »Osteoporoza dobesedno pomeni porozne kosti. Kosti, ki so bile močne, postanejo zaradi osteoporoze krhke in lomljive. Gibi, ki se zdijo sami po sebi umevni, npr. skloniti se in pobrati časopis ali dvigniti vnuka, lahko pri bolnikih z osteoporozo povzročijo zlome. Večina ljudi ne ve, da ima osteoporozo, dokler se kost ne zlomi. Takrat je bolezen že napredovala.«

Osteoporoza bi morala skrbeti za vse nas. Ocenjujejo, da ima po svetu več milijonov žensk in a moških osteoporozo, ta bolezen je vsako leto kriva za več milijonov zlomov in strokovnjaki pričakujejo, da se bo to število povečalo. Zlomi kolka so najresnejši, in šest od desetih ljudi, ki si zlomijo kolk, nikoli v celoti ne pridobi prejšnje stopnje neodvisnosti. Tudi hoja po sobi brez pomoči lahko postane nemogoča.

Kombinacija starostnih sprememb, nedejavnosti in neustrezne prehrane prispeva k postopnemu upadu kostne mase s hitrostjo 1 % na leto, po 40. letu starosti.

Po prebranem je veliko lažje verjeti, da močne mišice vodijo do močnih kosti, in da take kosti lahko pomagajo zmanjšati tveganje za osteoporozo.

Vadba za moč, preventiva in zdravilo

Znanost je dokazala, da lahko vadba za moč igra pomembno vlogo pri upočasnitvi izgube kakovosti kosti, številne študije pa pa kažejo, da lahko vadba moči celo gradi kosti. To je izjemno koristno za pomoč pri izravnavanju starostnega upada kostne mase. Dejavnosti, ki obremenjujejo in sprožijo stres na kosti, lahko spodbudijo celice, ki tvorijo kosti. Takšen koristni stres izvira iz vlečenja in potiskanja na kosti, kar se pojavi med treningom za moč (kot tudi pri aerobnih vajah z utežmi, kot sta hoja ali tek). Rezultat? Močnejše, gostejše kosti!

Ima pa trening za moč večje koristi za kosti od zgolj tistih, ki jih ponuja aerobna vadba z utežmi. Vpliva na kosti bokov, hrbtenice in zapestja, topa so mesta, ki se kosi lahko najverjetneje zlomijo. Še več, uporovna vadba – zlasti vaje, ki vključujejo gibe, ki poudarjajo moč in ravnotežje – poveča tako našo moč kot tudi stabilnost in ravnotežje.

To lahko poveča našo morda načeto samozavest, in nas spodbudi, da smo aktivni, bolj fit, in imamo manj možnosti, da bomo nerodno padli. Ne glede na starost.