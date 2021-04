Moj tek: rednost, rednost in rednost

Na začetku niti ni toliko pomembno, kaj počneš, pomembno je, da si aktiven. Hoja, hoja v klanec, malce teka, vaje za moč, kolesarjenje, veslanje, rolanje, plavanje so vse aktivnosti, s katerimi na začetku ne morete zgrešiti. Kar koli boste počeli, vam bo koristilo. Najbolj pomembno je, da nekaj od naštetega počnete vsaj vsak drugi dan. Na začetku morate biti aktivni približno štirikrat na teden. Kot sem napisal: ne le tek, lahko vse drugo in boste napredovali tudi v teku.Aktivnosti, bliže tekaškim, so seveda hoja, hoja v klanec, vaje za moč in počasen tek. Zakaj sem napisal počasen? Ker je pomembno, da na začetku zadeve ne prehitevamo. Hitrost teka je zelo individualno pogojena na začetku in se z njo sploh ne smemo ukvarjati. Na začetku se je treba ravnati predvsem po zadihanosti. To naj bo merilo za določanje hitrosti teka. Tečemo tako hitro oziroma tako počasi, da smo še vedno sposobni za normalni pogovor.Dve glavni aktivnosti tekačev začetnikov sta hoja in hoja v klanec. Zakaj poudarjam oboje? Kombinacija hoje in teka je pomembna, ker jo uporabljamo zato, da zmanjšujemo intenzivnost teka in s tem lahko podaljšujemo »volumen« (čas) vadbe. Hoja v klanec pa se uporablja kot nadomestna aktivnost za tek, saj težko zelo učinkovito treniramo srčno-žilni sistem, fizičnega stresa na noge je bolj malo. Tekači začetniki se morajo na začetku izogibati veliki količini teka, ker njihove noge še niso prilagojene na to vrsto aktivnosti. S postopnostjo, rednostjo in vztrajnostjo pa se tudi mišice in tetive nog prilagodijo teku in nam dovoljujejo večje količine teka. Vendar je do tja dolga pot.Izmenjavanje teka in hoje je za tekače začetnike najbolj smiselna oblika treninga. Tako lahko vsakdo začne polurni tekaški trening. Čeprav bo v tej pol ure nekdo tekel samo tri minute, ni s tem nič narobe. Intenzivnost je treba znižati toliko, da je vadeči sposoben to razdaljo premagati. Pa tudi če hodi večino časa. S ponavljanjem, z vztrajnostjo bo prišel napredek in bodo vadeči lahko tekli vse več in več.