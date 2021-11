Movember: Migali so za dober namen

Številni znani, uspešni in ustvarjalni Slovenci so se v soboto pridružili akciji ljubljanskega CrossFita, društva Onkoman in Merkur zavarovalnice, katere glavni cilj je spodbujati zdravo življenje in preventivne samopreglede pri moških.

Komik Perica Jerković, vodja akrobatske skupine Dunking Devils, Domen Rozman, radijec Uroš Bitenc s hčerko Ulo, standup maratonec Andrej Težak - Tešky s svojo srčno damo, pisateljico Majo Monrue, didžeji Dey, Matthew Z in Clay Clemens, pa Tina Mentol, hokejista zmagovite Olimpije, Anže Ropret, nogometaša NK Domžale Matej Podlogar in Tilen Klemenčič, pa Matic Fink iz NK Olimpije in bivši reprezentanta Mišo Brečko z ženo Tamaro so le nekateri medijsko znani obrazi, ki so se pridružili sobotnemu dobrodelnemu miganju za dober namen v prestolnici.

Trenerji ljubljanskega CrossFita so za vse, ki so se želeli pridružiti družbeno koristni pobudi, pripravili štiri brezplačne vadbe, Zavarovalnica Merkur pa je za vsakega sodelujočega onkološkemu društvu za moške Onkoman v njihovem imenu podarila donacijo. Bolj kot zbiranje finančnih sredstev je bila tokrat v ospredju promocija zdravega načina življenja in spodbujanje moških k samopregledovanju, saj že enostaven, polminutni pregled enkrat na mesec izjemno poveča možnost pravočasnega odkritja in uspešnost zdravljenja raka na modih. Zaradi te bolezni letno umre okoli sto Slovencev, vodi lahko v neplodnost, z njo pa so povezane tudi številne druge zdravstvene težave.

Rak na modih je najpogostejši pri moški starih med 24 in 40 let. Če se ga odkrije dovolj zgodaj, je premagljiv hitro in enostavno. V prvem stadiju je bolezen ozdravljiva skoraj 90-odstotno. Kasneje pa le v polovici primerov. Z zgodnjim odkrivanjem pa lahko preprečimo tudi neplodnosti. Onkološko društvo za moške OnkoMan osvešča moške o zdravju in preventivi raka, ter nudi pomoč tako obolelim moškim kot njihovim bližnjim, ko se soočijo s težko boleznijo.

FOTO: Jaka Rogelj

Bivši Olimpijin, zdaj pa Ilirijin vratar Elvis Džafić je z mediji in udeleženci delil tudi svojo osebno zgodbo prebolevanja raka na modih in uspešnega vračanja na zelenice. S to boleznijo pa se je uspešno spopadel tudi podpredsednik onkološkega društva za moške Onkoman, Jaka Jakopič.

Treningi so bili za udeležence brezplačni, za vsak izveden trening pa je Merkur Zavarovalnica namenila 5 evrov društvu OnkoMan, ki bo zbrana sredstva usmerilo v dejavnosti, s katerimi bodo lahko rešili marsikatero življenje.