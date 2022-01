Na Jezerskem so se pomerili turni smučarji

V objemu Ravenske podkočne in nevidnega sovražnika so Jezerjani uspeli izpeljati tekmo za SLO pokal v spomin Luke in Rada ter ostalih gorskih reševalcev, ki živijo v večnem spominu.

Organizacija tekme turno smučarskega tekmovanja po vlakah, gozdovih, s snegom pokritih meliščih, napihanemu, suhemu in mokremu snegu pod stenami jezerskih gora je prava poslastica za organizatorja. Letos so s pomočjo narave, ki je poskrbela za nekaj več snega tekmo prestavili v okolje, ki že samo poskrbi za zabavo, ki jo poznajo samo turni smučarji.

Nič ni stalnega, vse je novo, le nakloni ostanejo, tudi za te nekateri starejši tekmovalci pravijo, da se je strmina zadnja leta povečala.

»Štajerci bi rekli, smo ga žgali in res je bilo tako. Boj za prva mesta je vedno na meji možnega od štarta do cilja! Favoriti so naprej znani, razplet povsem neznan! Veliko tehničnega znanja, psihofizičnih moči in tudi sreče je potrebno imeti, da se lahko pokažeš na zmagovalnem odru. Mogoče je še najbolj presenetil , ki od lanskega decembra ponovno diha jezerski zrak.« Je povedal Milan Šenk iz PD Jezersko.

Luka Kovačič je bil nepremagljiv. FOTO: Fritz Klaura

Tekmovalci/ke SLO pokala na zmagovalnem odru:

Mladinci:

1. mesto: Klemen Španring, 2. mesto: Maj Pritržnik, 3. mesto: Vid Praprotnik Čurič

Ženske:

1. mesto: Polona Virnik Karničar, 2. mesto: Nina Hafner Karničar, 3. mesto: Anja Karničar

Člani:

1. mesto: Luka Kovačič, 2. mesto: Anže Šenk, 3. mesto: Matjaž Mikloša

Najhitrejše ženske. FOTO: Fritz Klaura

Najhitrejši veterani. FOTO: Fritz Klaura

Veterani:

1. mesto: Tone Karničar, 2. mesto: Milan Šenk, 3. mesto: Franci Zadnikar

Kategorija gorskih reševalcev:

1. mesto: Anže Šenk, 2. mesto: Miha Rakar, 3. mesto: Robert Pritržnik

Najhitrejši v članski kategoriji. FOTO: Fritz Klaura

Na povprečni čas sta največ sreče imela: Manca Bernik in Miha Peternel

»Ob koncu lahko rečemo, da smo poskrbeli za številne zgodbe, ki se bodo širile med nami in preganjale nevidnega napadalca našega zdravja.« Je na koncu še povedal Milan Šenk.