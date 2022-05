Na kolo v slogu

Profesionalni kolesarji so plačani za to, da nosijo drese, popisane s sponzorskimi imeni in logotipi. Mi, kolesarji rekreativci, si želimo na kolesu uživati v lepi okolici, dihati z naravo in premagovati sebe. Seveda pa želimo tudi dober videz, biti všeč sebi in drugim, želimo se počutiti udobno in biti zadovoljni v svojih kolesarskih oblačilih.

Pojav e-koles pa je pospešil razvoj kolesarske mode, še posebej ženske. Povpraševanje in prodaja sta se v segmentu ženskih kolesarskih oblačil in kolesarskih dodatkov (rokavice, nogavice, čelade, očala) izjemno povečala.

FOTO: MS8

Še pred leti skorajda nismo poznali ženskih kolesarskih linij, saj so vsi proizvajalci ponujali le unisex kolesarska oblačila, tako majice kot hlače. Ženske kolesarske hlače so bile popolnoma enake moškim, le manjše in z vtisnjenim cvetom (temu so rekli »shrink and pink«). Pa je pomembno poudariti, da je zlasti pri kolesarskih hlačah treba upoštevati žensko anatomijo. Danes so tudi ženske kolesarske kratke hlače dejansko zasnovane za žensko zgradbo telesa. Fizično so moški in ženske različno oblikovani in zato morajo biti hlače oblikovane drugače. Oblika podloge in kroj naramnic morata biti pri ženskah drugačna kot pri moških. To ženskam omogoča udobnejšo vožnjo. Ni prijetno, če ženske naramnice tiščijo čez prsi ali imajo preozko podlogo v hlačah, saj je narejena za moško obliko kosti.

Z ženskimi linijami kolesarskih oblačil so se močno spremenile tudi nakupovalne navade, saj se ženske pri nakupu odločajo večinoma za kolesarske sete, torej ob izboru majice in hlač kombinirajo tudi rokavice, nogavice, čelado in celo kolesarska očala. Tudi kolesarska obutev ni postala nepomembna ob izboru kolesarskih linij. Proizvajalci so sledili tem trendom in na trgu je velika izbira oblačil in dodatkov, ki jih lahko kombiniramo.

Ženski kolesarski komplet RH+ v živalskih vzorcih in prijetnih barvah z ujemajočo se barvo čelade, očal in nogavic. FOTO: MS8

Seveda tudi moški v zadnjem času niso neobčutljivi pri izboru kolesarskih oblačil, saj proizvajalci kolesarskih oblačil iz leta v leto povečujejo ponudbo kolesarskih dodatkov tudi zanje; povečuje se ponudba rokavic, nogavic, čelad, očal, vrste koles tudi za moško populacijo elektro, cestnih, gravel, gorskih kolesarjev.

Razkrivamo nekaj najaktualnejših modnih trendov v kolesarski modi

1. Visoke nogavice – trend, ki traja že kar nekaj časa in verjetno še bo. Zaradi visokih nogavic so vaša meča videti močnejša in podobno kot pri poslovnih oblačilih lahko kričeče nogavice dajo piko na i celotnemu videzu. Nogavice so pomemben kos kolesarskega kompleta, všeč nam je, če se ujemajo z drugimi deli kompleta. Višina nogavic pa mora biti ravno prava, ne prenizka ne previsoka, saj ne igramo nogometa ...

2. Manj je več – včasih je bilo »kul« biti prekrit s sponzorskimi logotipi od glave do pet oziroma bolj ko je bil vaš dres potiskan z logotipi, bolj fino je bilo. Trend se spreminja, vse več je enobarvnih dresov z malo logotipi, minimalizem s slogom, poudarek je na kakovostnih materialih in posebnih barvah. Enako je pri kratkih kolesarskih hlačah, preprosto in čisto.

Kolesarski komplet v petrolejsko zelenih tonih, brez potiskov, brez logotipov, čiste linije in kakovostni materiali. FOTO: MS8

3. Raznovrstna paleta barv – svet mode se je prelil tudi v kolesarstvo. Barve niso več omejene na rdeče, črne, bele, modre in rumene tone. Začenjamo videvati bolj kompleksne tone, ki nosijo »fensi« imena in so netradicionalni za kolesarstvo. Moški imajo tudi svetlorožnate drese, ženske močne črne barve, veliko je kolekcij, ki so barvno uskladile moško, žensko in otroško kolekcijo. Tudi hlače niso več samo črne. Črne so bile tudi z razlogom, saj ko si si obrisal roke v hlače potem, ko je bilo treba kaj popraviti na menjalniku ali verigi, se ni nič videlo.

Družinski slog, naj se gibanje začne že v otroštvu. FOTO: MS8

4. Ujemanje, ujemanje – ker postajajo pravila kolesarske mode vse strožja, opažamo zahtevo po ujemanju posameznih kolesarskih kosov oblačil in kolesarskih dodatkov. Torej če je čelada bela, naj bodo beli tudi čevlji in nogavice. Bel sedež pomeni, da bo bel tudi trak na krmilu. In ujemajo se tudi znamke posameznih delov oblačil, torej če je majica določene znamke, naj bodo tudi hlače, rokavice in nogavice.

Leopardinja na kolesu. FOTO: MS8

5. Višje in daljše – ne samo da morajo biti vaše nogavice višje in daljše, enako velja tudi za dolžino rokavov in hlačnic na vašem kompletu. Zaradi premalo aerodinamike pa ne želimo biti slabši na odseku Strava. Koža ni hitra, lajkra je!

