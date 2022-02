Na zimske počitnice v Idrijo

Vabljeni na smučanje v Geopark Idrija! Samo 18 kilometrov od Ajdovščine, 17 od Idrije ali 22 kilometrov od Logatca, v neposredni bližini vasi Črni vrh, se za bivšim hotelom Bor nahaja smučišče, ki je namenjeno predvsem družinam z majhnimi otroki in smučarjem začetnikom.

Zaradi razmeroma široke proge (50 m) je zelo primerno za učenje smučanja in izvedbo šolskih športnih dni. S prvim snegom je Tekaško smučarski klub Idrija uredil tekaške proge na Vojskem nad Idrijo, za najmlajše pa je urejeno sankališče. Odprta je tudi koča, kjer vas pričakujejo prijazni člani kluba in kjer se lahko pogrejete s toplimi napitki.

Možno si je izposoditi celotno smučarsko tekaško opremo. Na urejene tekaške proge vabijo tudi v Ledinah in Črnem Vrhu, v Idriji pa je urejena sankaška proga, na kateri je omogočeno sankanje na lastno odgovornost.

Pohodniki bodo na razglednih vrhovih Geoparka Idrija navdušeni nad čudovitimi razgledi in neokrnjeno naravo.

Vabljeni v zakladnico idrijske čipke

Idrijska čipka se je skozi čas vedno spreminjala, predvsem zaradi kreativnosti klekljaric, ki jo ustvarjajo. Od prekrasnih prtičkov, okraskov za dom, do prefinjenega nakita, modnih dodatkov in njene transformacije, ki se najbolj odraža v umetnosti.

Kje vse najdemo idrijsko čipko in zakaj je tako zanimiva razkriva razstava učenk in učencev Čipkarske šole Idrija in pregledna razstava Čipka - z nitjo pisana zgodovina na gradu Gewerkenegg.

Kamni v Idriji govorijo

Center za obiskovalce Geoparka Idrija predstavlja odlično izhodišče za raziskovanje Idrijskega, kjer na enem mestu na razstavi Zapisano v kamninah spoznate, kaj vse si velja ogledati na Idrijskem, v TIC-u Idrija pa vam bodo turistični informatorji nudili vse informacije, potrebne za to, da bo nadaljevanje vašega obiska čimbolj enostavno in zanimivo.

Možno si je izposoditi celotno smučarsko tekaško opremo. FOTO: Arhiv TSC Vojsko

V razstavi Zapisano v kamninah so poleg geološke zgodovine in procesov, ki soustvarjajo naš planet, predstavljene kamnine in fosili, živalstvo in rastlinstvo geoparka, kraški svet s svojimi pojavi ter kulturne značilnosti Idrije in slikovitega idrijskega podeželja. Osnova te stalne razstave sta tektonika in njena pomembna vloga pri oblikovanju območja, kjer se nahaja tudi slavno živosrebrovo rudišče. Tektonski pojavi, med katerimi je na Idrijskem najpomembnejši idrijski prelom, so pomembno vplivali na naravo, kamnine, prst in pokrajino ter posledično na zgodovino in način življenja, celo na karakter tukajšnjih prebivalcev.

S predstavitvijo idrijskega območja ter najpomembnejših naravnih in kulturnih znamenitosti žekijo navdihniti za nadaljnje potepanje in raziskovanje čudovitih kotičkov Idrijskega – v mestu, na podeželju in v neokrnjeni naravi.

Doživetja v centru za obiskovalce

Obiskovalcem je na voljo bogata razstava z maketami, modeli, zanimivimi eksponati, animacijami in videopredstavitvami, s pomočjo katerih je vsebina predstavljena tako tistim, ki jih ta snov le bežno zanima, kot tistim, ki se v vsebine razstave želijo bolj poglobiti. Najmlajšim so namenjene tri otroške točke, kjer na igriv in interaktiven način odkrivajo naravne zanimivosti in zakonitosti.

Razstavo si je možno ogledati vodeno z usposobljenim vodnikom interpretatorjem, ki bo skupino glede na zanimanje in predznanje popeljal skozi razstavo, ali pa samostojno. Samostojno se je skozi razstavo možno sprehoditi s pomočjo aplikacije, ki na pametni napravi postopno odkriva vsebine v razstavi in nanjo nalaga naloge, ki se jih z raziskovanjem po razstavi sproti rešuje. Kdor bi se skozi razstavo sprehodil v družbi znanega naravoslovca Johannesa Antoniusa Scopolija, pa s pomočjo QR kode dostopi do avdiovodiča po razstavi »Sprehod s Scopolijem«, ki mu bo na svoj način razkril vsebine razstave in duh njegovega časa v Idriji.

Po predhodnem naročilu za skupine organiziramo degustacijo odličnih domačih jedi, certificirane v kolektivni blagovni znamki Geoparka Idrija – Idrija izbrano.

Sprehod s Scopolijem

Edinstven ogled razstave z avdiovodičem v družbi Scopolija, znamenitega naravoslovca iz 18. stoletja. Preko avdioposnetkov vas bo popeljal skozi vsebine raziskave ter obenem nanizal veliko zanimivih podatkov o svojem življenju, delu in Idriji takratnega časa. Posnetke, do katerih dostopite preko QR-kode na kartici, lahko poslušate na svojem mobilnem telefonu (kartico s QR-kodo kupite na informacijskem pultu).

Zjalca pripoveduje

So vam všeč mobilne aplikacije? V igri Zjalca pripoveduje vam naš dinozaver korak za korakom odkriva posamezne vsebine ter ponuja niz zanimivih nalog in vprašanj, preko katerih odkrivate razstavo na interaktiven način. Za konec pa še »selfie« s svojim vodnikom. Na svojo mobilno napravo si je treba le naložiti aplikacijo TeachOUT (možna izposoja tablice na info pultu TIC-a).

Kulinarično doživetje

Privoščite si okrepčilo za nadaljnje potepanje po Idrijskem. Po predhodnem naročilu za skupine do 25 oseb po vaših željah pripravimo pokušino dobrot z Idrijskega, s preverjeno kakovostjo in certifikatom Idrija izbrano. Ponudimo vam značilne idrijske jedi, kot so ocvirkovca, zelševka, habance, rudarsko pijačo geruš, izvrstne mlečne in mesne izdelke ter čaje in med lokalnih proizvajalcev.

Lov na perkmandlčkov zaklad

Lov na Perkmandlčkov zaklad je doživetje za vso družino, kjer se starši in otroci podate na nepozabno pustolovščino in skozi opazovanja, doživetja, občutenja in odkrivanja rudnika spoznate različne rudarske poklice. S pravim rudarskim delom in rešitvijo nalog boste našli jamski zaklad in morda celo srečali rudniškega škrata Perkmandlca. Oglejte si video: