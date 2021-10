Nagradni kviz, ki vam lahko prinese podpisan dres Luke Dončića

Na spletnem mestu Slovenia.info je objavljen nov kviz, ki skozi serijo petih vprašanj preverja vaše košarkarsko znanje in poznavanje košarkarskega zvezdnika in ambasadorja slovenskega turizma Luke Dončića.

Katero mesto je na olimpijskih igrah v Tokiu osvojila slovenska košarkarska reprezentanca? Poznate vzdevek, ki so ga ljubitelji igre pod košema nadeli našemu košarkarskemu čarodeju, mlademu Luki Dončiću?

V sodelovanju z Luko, zvezdnikom košarkarskega kluba v prestižni ligi NBA Dallas Mavericks, Slovenska turistična organizacija poklanja njegov podpisan dres in fotokartice z avtogramom. V žrebu za eno od nagrad se lahko poteguje vsak, ki pravilno odgovori na pet vprašanj v kvizu, in izpolni priložen obrazec.

Kviz je ena od aktivnosti STO, ki so namenjene aktivaciji ljubiteljev Slovenije kot športne destinacije in športne velesile, ter simpatičnega košarkarja. Luka Dončić v vlogi ambasadorja slovenskega turizma širi glas o svoji domovini med več milijonov sledilcev na družbenih omrežjih in med ljubitelje košarke po svetu. Z naklonjenostjo promovira zeleno, aktivno in zdravo butično destinacijo, ki je priljubljena med ljubitelji športa in aktivnega oddiha v neokrnjeni naravi.