Naj bo vsaka tekma Slovenije praznik

Nogometna zveza Slovenije pred začetkom kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu in pred domačim evropskim prvenstvom do 21 let predstavlja akcijo Dviga Slovenija zastave.Z njo želijo v časih, ko športna prizorišča zaradi epidemije samevajo, spomniti na vzdušje, ki je sicer na tekmah, združiti slovenske navijače in podpreti prizadevanja slovenskih športnikov po vrhunskih dosežkih. S pozivom želijo spodbuditi navijače, da svojo podporo našim športnikom pokažejo z izobešanjem zastav in ostalih slovenskih simbolov na vidna mesta, saj je vsaka tekma slovenske reprezentance praznik.V akcijo, ki jo je navdahnila himna slovenske nogometne reprezentance skupine Siddharta, so vključili najboljše slovenske športnike iz vseh športov in vsem poslali zastave. V dopisu našim športnim junakom je predsednik Nogometne zveze Slovenijedodal željo, da bi tovrstna praksa postala stalnica ob vseh večjih slovenskih športnih dogodkih, in da športna družina ponovno dokaže, kakšno moč združevanja in podpore ima lahko šport.Zastave bomo začeli dvigovati v sredo, 24. 3. 2021, ko bo slovenska nogometna reprezentanca v Stožicah v boju za nastop na naslednjem svetovnem prvenstvu gostila svetovne podprvake Hrvate, še pred tem pa se bo v mariborskem Ljudskem vrtu s tekmo mladih reprezentanc Slovenije in aktualnih mladih evropskih prvakov Špancev začelo evropsko prvenstvo do 21 let.Veliki športni dogodki s slovenskimi športniki so vedno nekaj posebnega. Pa naj tekmujejo ženske ali moški, mladi ali stari, nogometna, košarkarska, rokometna, odbojkarska ali hokejska reprezentanca. Ko na stadionih, v dvoranah in na športnih prizoriščih zadoni slovenska himna je to trenutek, na katerega smo ponosni vsi Slovenci. Ko se nam naježi koža, ko se nam orosijo oči. Ko nas himna še dodatno motivira. Trenutek ponosa, ko nogometaši navijamo za rokometaše, rokometaši za košarkarje, košarkarji za hokejiste, hokejisti pa za kolesarje, smučarje, atlete in skakalce. Vsi pa v vsakem trenutku za Slovenijo.Akcijo z vsem srcem podpira Slovenska turistična organizacija, ki kot nacionalni sponzor z znamko I feel Slovenia tudi sodeluje na evropskem prvenstvu. V njo so vključeni tudi vsi ostali sponzorji Nogometne zveze Slovenije in mediji.#dvigaslovenijazastave#ifeelsLOVEnia