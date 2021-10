Najboljše jesenske pesmi za vadbo

Tekaški blog RunHundred že nekaj let velja za najbolji blog, ki združuje dva sveta - glasbo in vadbo. Zato ni čudno, da se je razvil v gonilno silo izbiranja najboljših vadbenih pesmi, ki nam pomagajo premagati samega sebe in nam krajšajo čas na dolgem teku ali na napravah v fitnesu.

40.000 ljubiteljev rekreacije in športa vsak mesec izbere 10 najboljših skladb, ki jim pomagajo ob vadbi, ponavadi gre za izvajalce in njihove skladbe, ki so uvrščene na vrh vseh glasbenih lestvic.

Jesen in začetek zime sta znanilca, da si moramo tudi na naših telefonih in glasbenih predvajalnikih osvežiti izbor pesmi, ki služijo kot motivacija takrat, ko mislite, da ne zmorete preteči še enega kilometra, narediti še enega počepa, dvigniti še ene uteži ali še za nekaj minut pognati pedal. Najbolj važno je, da se gibamo in to po svojih zmožnostih, glasba pa nam pri tem pomaga predvsem v psihološkem smislu. Nekateri jo poslušajo za sprostitev, drugi za poživitev. Kaj pa vi?

Najboljših 10 oktobrskih pesmi za vadbo

#10 – Lady Gaga – Alice (LSDXOXO Remix) – 123 BPM

#9 – Boys Noize & ABRA – Affection – 128 BPM

#8 – Rod Stewart – One More Time – 128 BPM

#7 – Enrique Iglesias – CHASING THE SUN – 124 BPM

#6 – Elton John – Cold Heart (The Blessed Madonna Remix) – 126 BPM

#5 – Radiohead – If You Say the Word – 110 BPM

#4 – Ed Sheeran – Shivers – 141 BPM

#3 – Jason Derulo – Acapulco – 122 BPM

#2 – Charli XCX – Good Ones – 130 BPM

#1 – Camila Cabello, Idina Menzel & Cinderella Original Motion Picture Cast – Rhythm Nation/You Gotta Be – 112 BPM