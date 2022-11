Najboljši športi za otroke s posebnimi potrebami

Vse več staršev navaja svoje otroke na šport, še posebej je to pomembno novo generacijo, ki večino časa preživi v zaprtih prostorih in na svojih elektronskih napravah.

Šport lahko prinese toliko koristi vašim otrokom, pomembno pa je tudi, da jih vanj uvedete že v zgodnjem otroštvu.

Tudi otroci s posebnimi potrebami ne smejo biti prikrajšani za srečo in užitek, ki ga lahko prinese šport. Znano je, da šport pomaga zmanjšati stigmo in diskriminacijo posameznikov s posebnimi potrebami, saj ljudem okoli njih omogoča, da vidijo njihove spretnosti in sposobnosti namesto njihovih invalidnosti.

Prav tako lahko izboljša njihovo samozavest. Vendar pa morate še vedno upoštevati nekatere pomisleke, na primer na njihovo varnost. Da bi zagotovili, da so športi, ki jih uvajate svojim otrokom, primerni, je tukaj seznam športov, ki jih lahko izvajajo otroci s posebnimi potrebami. Dobre prakse iz Avstralije.

Prilagojena košarka

Košarka je eden najbolj priljubljenih športov na svetu in ogromno otrok se zanima za ta šport. Poleg tega je to eden najboljših športov, ki ga lahko predstavite otrokom s posebnimi potrebami, kot je avtizem, da izboljšajo svoje socialne veščine in fizično zdravje.

Prilagojena košarka je lahko odličen začetek s spoznavanjem s športom. Nastavljivi koši za otroke, ki igrajo v invalidskem vozičku, so samo del prilagajanja, vse ostalo je vadba. Poleg tega bodo certificirani učitelji in trenerji, ki so opravili posebno usposabljanje, pomagali vašemu malemu prvaku postati uspešen na tem področju.

Spremenjeno plavanje

Inkluzivno plavanje otroke z različnimi zmožnostmi uči vsega, kar se učijo tudi drugi otroci. Trenerji prilagojenega plavanja vadeče razvrščajo glede na njihovo stanje pri vadbi, zmožnosti in seveda, tako kot druge tudi v točno določene discipline plavanja.

Inkluzivna gimnastika

Prilagojena gimnastika je dokaz, da lahko otroci z avtizmom izboljšajo svoje motorične sposobnosti. Z vključevanjem konceptualnih tem se lahko naučijo slediti navodilom, zaupanju in se naučijo izraznega gibanja. Adaptivna gimnastika je narejana tako, da otrokom omogoča varno izvajanje, medtem ko se zabavajo.

Prilagojeni nogomet

Nogomet lahko otrokom s posebnimi potrebami izboljša motorične sposobnosti in medsebojno sodelovanje. Poleg teh prednosti je tudi zabaven način učenja in druženja. Otroci s posebnimi potrebami so lahko zaradi težav s samozavestjo ponavadi asocialni. Prilagojeni nogomet lahko izboljša igralčevo hitrost in koordinacijo nog.

Športni dogodek, ki se ga otroci veselijo

Če vaši otroci blestijo v svojih izbranih športih, se lahko uvrstijo na velike športne dogodke, posebej organizirane za njih. Še prej pa pojdite z njimi na take dogodke, navijajte, spremljajte jih, tako boste otroku povečali zanimanje za šport.

Športni dogodki, kjer lahko otroci s posebnimi potrebami dobijo večjo motivacijo za šport:

Paraolimpijske igre. IPC dovoljuje 28 športov v paraolimpijskih tekmovanjih, razdeljenih na dva: 22 poletnih športov in šest zimskih športov. Ogled tega dogodka jim bo vlil samozavest, da so lahko uspešni tudi v športu.

Specialna olimpijada. Specialna olimpijada je največji športni dogodek za otroke in odrasle s posebnimi potrebami.

Združeni športi. Za razliko od paraolimpijskih in specialnih olimpijskih iger lahko posamezniki s posebnimi potrebami sodelujejo v združenih športih. Ta dogodek bo spodbudil mlade posameznike, da pridejo ven in igrajo ne glede na njihove potrebe. Drugi cilj dogodka je odpraviti stigmo, povezano z invalidnostjo in avtizmom.

Na koncu

Otroci s posebnimi potrebami se lahko ukvarjajo s skoraj vsemi športi. Vsekakor pa je bolje, da otroke vprašate, pri katerih športih so najbolj samozavestni, preden jih nagovorite k prijavi. Če se sami odločijo, s katerim športom se želijo ukvarjati, bo zanimanje še toliko večje. Kot starši jih moramo le podpreti, poskrbeti, da so med športom varni, in opazovati, kako rastejo in napredujejo v izbranem športu.