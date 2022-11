Najlepši kolesarski nakit končno tudi v Sloveniji

Makadamkanje ali gravel kolesarjenje je nesporni svetovni kolesarski hit. Kolesarji smo kar malce zanemarili cestno dirkanje s kolesi, gorsko kolesarjenje smo prepustili najbolj drznim, gravel pa smo si prisvojili na najtesnejši način.

Seveda pa je tudi med makadamkarji prišlo do hitre selekcije. Tisti pravi užitkarji, so gravel kolesarjenje hitro spremenili v kolesarsko vandranje, bikepacking, drugi so se lotili dirkanja in zdaj komaj čakajo, kje bodo lahko pokazali svojo moč na makadamu.

Obstajajo tudi tisti tretji, ki so v makadamkanju prepoznali kolesarsko dušo, ki se je vrnila iz preteklosti. Makadamkanje je pravzaprav bistvo cestnega kolesarjenja oziroma kolesarjenja na sploh.

Z makadamkanjem se kolesar vrne v bistvo obračanja pedalov. In v to bistvo karbon ne sodi, na primer.

Bistvo kolesarjenja sta jeklo in aluminij in usnje in titan in ... debelejše gume in udobna krmila in sodobna oprema, ki pa je na prvi pogled videti kot bi prihajala iz prejšnjega stoletja.

Kompletni nakit Shimano GRX RX810 Limited. FOTO: Arhiv proizvajalca Shimano

Shimano je vse ljubitelje kolesarstva razveselil z opremo Shimano GRX RX810 Limited. Ne, to ni oprema, to je nakit, pravimo vsi, ki občudujemo oblikovalce v kolesarskem svetu. Shimano je naredil kolesarski nakit, ki zajema vso lepoto aluminija. In ne samo lepoto, tudi funkcionalnost. Ta oprema popolnoma dopolnjuje prizadevanja proizvajalcev okvirjev, ki združujejo estetsko obliko svojih stvaritev z inherentno lepoto izbranih kovinskih materialov. Pika.

Cena za opremo z dvema verižnikma na gonilki je 1254 evrov, z enim verižnikom pa 1101 evrov.

Shimano GRX RX810 Limited 2x11, torej z dvema verižnikoma na gonilki. FOTO: Arhiv proizvajalca Shimano

Shimano GRX RX810 Limited 1x11, torej z enim verižnikom na gonilki. FOTO: Arhiv proizvajalca Shimano

Je lahko lepša kolutna zavora? FOTO: Arhiv proizvajalca Shimano

Zavornoprestavni ročici ob usnju. FOTO: Arhiv proizvajalca Shimano

Shimano GRX RX810 Limited ročica. FOTO: Arhiv proizvajalca Shimano

Shimano GRX RX810 Limited. FOTO: Arhiv proizvajalca Shimano