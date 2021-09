Najtežjih 400 metrov na svetu se vrača v dolino pod Poncami

Kar gre gor, mora tudi dol, oziroma, kjer pozimi orli letijo navzdol, septembra tekači tečejo navzgor. FOTO: Siniša Kanižaj

Kako se prijavim?

Prevzem startnih številk

Časovnica tekmovanja

Kar gre gor, mora tudi dol, oziroma, kjer pozimi orli letijo navzdol, septembra tekači tečejo navzgor. Na letalnico bratov Gorišek se vrača Red Bull 400 Planica, najstrmejša in najzahtevnejša Red Bull 400 preizkušnja na svetu. Sprejmeš izziv?Tekači, gorski tekači, kolesarji, pohodniki in vsi ostali adrenalina željni pozor! Najtežjih 400 metrov na svetu se 11. septembra vrača v dolino pod Poncami. Letalnica bratov Gorišek predstavlja najdaljšo, najbolj strmo in najzahtevnejšo preizkušnjo v svetu Red Bull 400.Datum: sobota, 11. september 2021Lokacija: Letalnica bratov Gorišek, Planica.Start: 13.00Dolžina proge: 400 m.Smer proge: od spodaj navzgorVišinska razlika: 202 m.Prijava: preko spletne strani in obrazca na www.redbull.si/400 Starostna omejitev: 16 let na dan tekmovanja (mladoletnim tekmovalcem morajo udeležbo pisno potrditi starši na dan dogodka).Kategorije:400 m ženske400 m moški4x100 m moška štafeta4x100 m mešana štafeta (vsaj en član ekipe mora biti drugačnega spola kot ostali)4x100 m poklicna štafeta (50 štafet)Poklicne štafete: gasilske štafete smo iz 8 x 50 m spremenili na 4 x 100 m, k tekmovanju pa vabimo tudi ostale javne službe: gorski reševalci, vojaki, policisti, zdravstveni delavci ter delavci civilne zaščite. Ekipe morajo ob prijavi predložiti dokazilo o včlanjenosti v krovno nacionalno organizacijo.Postopek in pogoji prijave so sledeči. Tekmovalci se na tekmovanje prijavijo preko elektronske prijavnice na spletni strani dogodka www.redbull.si/400Prijavnine za poklicne štafete ni, kljub vsemu pa se je potrebno prijaviti preko spletnega obrazca na spletni strani dogodka. Število prijav je omejeno samo v kategoriji poklicnih štafet in sicer na 50 štafet.Prijavljeni tekmovalci lahko startno številko prevzamejo:NC Planica: 10. 9. 17.00-20.00NC Planica: 11. 9. 8.00-11.00Prezvem startnih številk 8. in 9. septembra v Ljubljani letos ne bo mogoč, zaradi trenutnih COVID-19 razmer.Tekaške majice: prejmejo vsi tekmovalci.ČAS DOGAJANJE8:00 do 12:00 Prevzem startnih številkPREDTEKMOVANJE PREDTEKMOVANJE13:00 Predtekmovanje moški (skupine od 1 do vključno 5)14:00 Predtekmovanje ženske (skupini 1 in 2)14:20 Predtekmovanje moške štafete (skupini 1 in 2)14.40 Finale mešane štafeteFINALE FINALE15.40 Finale poklicnih štafet in moških štafet15.53 Finale ženske16.10 Finale moški16.45 Uradna razglasitev zmagovalcevPCTNa prizorišče bo možen vstop samo izpolnjenim PCT pogojem. Na prizorišču bo v soboto, 11. 9. 2021, med 9.00 in 13.00 možno opraviti hitri COVID-19 antigenski test. Cena testa je 10 €.