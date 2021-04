Največja svetovna »outdoor« znamka praznuje 40 let!

Z mislimi na prihodnje generacije in trajnostni razvoj

AGILITY PEAK 4 (moški in ženski)

MOAB SPEED (moški in ženski)

Obutev temelji na znanju, zmogljivosti in funkcionalnosti, kar je mogoče preveriti v več kot 190 državah sveta, tudi v Sloveniji. Pri Merrellu verjamejo v moč gibanja na prostem, da so poti namenjene vsem, ne glede na to, kdo ste, od kod prihajate, kaj radi počnete ali kako se gibate. Že dolgo je njihov cilj navdušiti ljudi za gibanje na prostem s kakovostjo in vzdržljivostjo. Udobje je osebno, velikokrat odvisno od posebnosti trenutka, pogosto zelo nerazložljivo, a ko ga najdemo, je občutek popoln.Z dolgoletnim razvojem in znanjem v čevljih pri Merrellu združujejo zmogljivost in udobje, vse v želji, da ponudijo najboljšo možno izkušnjo pri gibanju na prostem.Zavezali so se k spodbujanju sprememb k trajnostnemu razvoju blagovne znamke in celotne športne industrije. Verjamejo v globoko moč narave, zato si prizadevajo za nenehno skrb za naše okolje. Iščejo priložnosti, kako vdihniti novo življenje recikliranim materialom pred uporabo in po njej.»Menimo, da smo odgovorni za to, da v svojih izdelkih uporabimo čim več reciklirane vsebine, hkrati pa uravnotežimo zmogljivost in trpežnost. To nam je uspelo doseči s proizvodnjo tkanine, narejene iz plastenke za vodo za enkratno uporabo in iz plastike, ki kroži v oceanih.«Glavni trajnostni cilj podjetja Merrell je zmanjšati vpliv na naravo. »Ponosni smo, da ustvarjamo izdelke, katerih proizvodnja in materiali zmanjšujejo prekomerno izkoriščanje in onesnaževanje okolja. Verjamemo, da je vsak posameznik odgovoren tudi za premišljeno uporabo vode, zato si prizadevamo zmanjšati količino vode, ki se uporablja pri proizvodnji naše obutve in oblačil. Z mislimi na prihodnjih 40 let si s pomočjo recikliranja, optimiziranja procesov, inovativne zasnove in proizvodnih metod prizadevamo zmanjšati ogljični odtis in prispevek na odlagališčih.«Testna ekipa Polet je ob jubileju z veseljem preizkusila spomladanski novosti, ki so ju testirali na razgibanih terenih doline Završnice pod Stolom.Zelo udobna in zračna Merrellova novost, ki je namenjena teku in hoji po neurejenih podlagah in pohodih do sredogorja. Tekstil v zgornjem delu nam zagotavlja odličen oprijem s stopalom in prepotrebno zračnost tudi v toplejših dneh. V vmesnem delu podplata je dodana pena FloatPro, ki nam zagotavlja popolno udobje in odlično blaženje.Za stabilnost koraka na zahtevnih terenih poskrbi vstavljena torzijska plošča Rock Plate, za naraven občutek stika stopala s podlago, ki je pri teku čez drn in strn zelo pomemben, pa tehnologija FlexConnect. Za zaščito prednjega dela stopala pred kamenjem, koreninami in podobnimi ovirami poskrbi zaščitna kapica. Pri gibanju po neurejenem terenu (tako suhem kot mokrem, blatnem, skalnatem) je zelo pomemben odličen oprijem podplata s podlago. Zagotavlja ga guma Vibram MegaGrip.Lahek, hiter in udoben trail tekaški čevelj je namenjen športnim navdušencem, ki si želijo hitrih pohodov, teka in kolesarjenja v naravi. Tekstilni predeli v zgornjem delu čevlja zagotavljajo udoben oprijem stopala. V sprednjem delu podplata je vgrajena torzijska plošča Rock Plate, ki poskrbi za prepotrebno stabilnost. V vmesnem delu podplata je dodana pena FloatPro, ki nam zagotavlja popolno udobje in odlično blaženje.Na podplatu vam guma Vibram EcoDura zagotavlja odličen oprijem in prilagajanje različnim podlagam, po katerih hodite, narejena pa je iz 30 odstotkov recikliranega materiala. Merrellov pohodni čevelj Moab Speed je most med klasičnim pohodnim in ultra lahkim trail modelom. Na voljo je tudi z vodoodbojno membrano Gore-Tex. Model je primeren za poganjanje pedalov gorskega kolesa, kar pomeni, da z isto obutvijo naredimo kolesarski trening v naravi ali pa se peljemo do izhodišča, od koder nadaljujemo tekaško pohodno avanturo.