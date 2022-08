Največje napake zagovornikov zdravega življenja

Osebni trenerji, nutricionisti, športni svetovalci in izkušeni športniki so nam v veliko pomoč, ko potrebujemo nasvete in usmeritve. Začetniki brez njih ne morejo, izkušeni pa jih potrebujejo za še hitrejši napredek.

Ne oporekamo jim, daleč od tega. Le včasih tudi njih zanese.

Jejte po priporočilih najuglednejših nutricionistov in se redno gibajte, pa ste zdravi. Morda pa si boste premislili, ko boste prebrali prvih devet napak, ki jih naredi večina ljubiteljev zdravega načina življenja, o katerih so premlevali na spletni strani outsideonline.

Prisilite se, da imate radi zdravo hrano

Zelo pomembno je, da pri prehodu na pravilno prehrano najdete tista živila in kombinacije, ki vam bodo res všeč. Zdrav življenjski slog ni kratkotrajna dieta, ampak popolna prenova prehranjevalnih navad. Če ne marate ajde, jejte riž, ne marate paradižnika, kupite papriko – vedno obstaja alternativa in izbira, ni vam treba ostati pri enem, še več, brez pomislekov upoštevajte nasvete nutricionista. Navsezadnje življenje brez užitkov ni življenje, nenehne omejitve in prisile pa vodijo le v neizogiben zlom.

Piješ preveč vode

Tradicionalna dva litra na dan sta le povprečna količina tekočine, ki jo zdrav človek potrebuje. Rekli bi celo, da je nekaj takega kot povprečna temperatura v bolnišnici: en bolnik ima vročino, drugi pa je brez zoba. V tem primeru vam bosta pomagala ugotoviti, koliko tekočine potrebujete, le zdravniški pregled in posvet z nutricionistom. V nasprotnem primeru lahko prekomerno uživanje vode povzroči različne zaplete v delovanju telesa nasploh, predvsem pa v izločanju.

Hrano kupujete samo glede na njeno vsebnost kalorij

To je napačno, saj nizka vsebnost maščob in kalorij ne zagotavlja vedno koristi izdelka. Pomembna je tudi količina drugih hranil, ki jih telo potrebuje. Bodite pozorni tudi na sestavine.

Ignorirate stres

Ješ lahko samo ajdove in zelenjavne smutije, a ti ne bo pomagalo do zdravja, če boš tekom dneva ob vsaki priložnosti delal le stvari, ki te spravljajo ob živce in tesnobo. Prekomerna telesna teža, nespečnost, prebavne težave – to so le nekatere od bolezni, ki čakajo pretirano nervozne ljudi. Svetujemo vam, da se vsaj enkrat tedensko odpravite na sproščujočo jogo, ki vam bo pomagala sprostiti napetost, tako telesno kot psihično.

Jemljete multivitamine

Multivitamini nasitijo telo z vsemi elementi hkrati, medtem ko ne potrebuje vedno celotne abecede. Najboljša možnost je, da se posvetujete z zdravnikom in iz dodatnih virov vzamete točno tiste vitamine, ki jih vaše telo potrebuje. Ostalo je najbolje naravno nadomestiti s hrano. Zelenjava, sadje in ribe zagotovo ne bodo privedli do prevelikega odmerka.

Živite po načelu brez znoja, brez rezultatov

Bolečine v mišicah niso vedno pokazatelj uspešnega treninga. Pogosto govori o poškodbah, pomanjkanju ogrevanja pred treningom in prevelikih obremenitvah – nič od tega ne vodi do zastavljenega cilja. Sledite telesnim signalom in se znajte pravočasno ustaviti.

Ne delaj izjem

Tudi če ste na zelo strogi dieti, lahko kdaj goljufate. Dolge omejitve in nezmožnost, da bi se posladkali z majhnim koščkom čokolade, bodo zagotovo vodili v stres in živčni zlom.

Mislite, da je vitkost sinonim za zdravje

Zdi se, da je moda nenaravne vitkosti že minila in vsi so spoznali, da v stradanju in nesorazmerno nizki teži ni nič dobrega, a kljub temu veliko ljudi še vedno vodi nezdrav življenjski slog, trpi zaradi slabo premišljenih diet in strogih omejitev.

Prekratek spanec

Vstajanje 15 minut prej za jutranjo telovadbo je dobro, če pa začnete žrtvovati spanec za trening, potem vas žal ne moremo prehvaliti. Mišice potrebujejo počitek in okrevanje, zdrav spanec pa je ravno tisto, kar bo pomagalo ublažiti napetost in utrujenost.