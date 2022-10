Namesto na kavo, na sprehod

Samo kave nam ne vzeti! Brez kave nam živeti ni. Sploh v službi. In tisti, ki delajo od doma je zdaj spijejo še več in več.

Namesto, da bi šli na polurni sprehod? Da, veliko bolje bi bilo.

Podobno kot meso, mleko in sladkarije, tudi kava ustvarja kislost. Vendar vsaj na stopnjo zakisanosti lahko vplivamo – ekološka kava vsebuje manj kemikalij in je bolj bogata z alkalnimi rudninami in antioksidanti, zato bo zakisanost tudi do desetkrat manjša kot pri konvencionalno pridelani kavi.

Kava je dejansko najbolj zdrava, če jo uporabljamo v klistirju. Če se odločimo, da jo bomo kot odvajalo raje popili, je pametno, da pred tem popijemo velik kozarec vode. Tako bo notranje čiščenje črevesja boljše delovalo. Pravijo strokovnjaki na zrs.grs.si. To smo dodali zato, ker precej kavopivcev postanejo odvisni od kave prav zaradi jutranjega obreda na stranišču.

Ko nam primanjkuje energije, radi posežemo po kavi

Zaužijemo jo takoj po tem, ko se zbudimo, in čez dan, ko čutimo, da koncentracija in energija padata. Toda ali je to rešitev? Pomagali smo si z ugotovitvami na spletni strani eatthis.

Mnogi strokovnjaki namreč menijo, da je hoja za dvig energije učinkovitejša in manj škodljiva kot kava. Na univerzi v Georgii so testirali, kako hoja vpliva na raven energije. Že po desetih minutah hoje, nizke do zmerne intenzivnosti, so se prostovoljci v poskusu počutili bolj energični kot po zaužitju 50 mg kofeina, ki ga najdemo v polovici skodelice kave. Številne druge študije so prišle do podobnih rezultatov, ena izmed njih pa trdi, da je 20-minutni sprehod idealen za dvig ravni energije.

Zakaj bi morali kot alternativo kavi izbrati sprehod, še posebej, če ste se tega napitka naveličali ali pa ga nikoli niste posebej marali.

Hoja pozitivno vpliva na zdravje

Hoja ne rešuje le problema pomanjkanja energije, če jo redno izvajamo, ampak postane zelo učinkovit način za ohranjanje ali izboljšanje zdravja. Obstajajo dokazi, da hoja pozitivno vpliva na razpoloženje, zdravje srca in ožilja, spomin ...

Sprememba okolja je dobra za vas Kakšna so vaša jutra? Ali med pitjem kave preverjate e-pošto in račune na družbenih omrežjih? Ali brezciljno brskate po internetu? Se vam mudi in pakirate stvari za v službo ali na faks?

Je popoldne podobno, le da je več stresa?

Prednost jutranjega sprehoda v primerjavi s pitjem kave doma je v tem, da zamenjate okolje, kar vodi v nekakšno mentalno ponastavitev, po kateri boste bolj razbremenjeni in osredotočeni na vse, kar vas čez dan čaka.

Hoja ne moti spanja

Kofein, zlasti če ga zaužijete pozno popoldan, lahko negativno vpliva na spanec, kar pomeni, da boste naslednji dan še bolj utrujeni in manj produktivni, če boste z njim pretiravali. Hoja pa ima nasprotni učinek. Verjetno boste bolje spali, če nekaj časa posvetite hoji.

Stranskih učinkov hoje ni

Zmerno uživanje kave lahko izboljša budnost in osredotočenost, če pa uživate preveč te pijače, lahko postanete preveč razdražljivi, slabi in imate nespečnost. Teh neželenih učinkov in še kakšnih drugih zagotovo ne boste imeli zaradi prijetnega sprehoda zunaj.

Dejstvo je, da so nas prepričali zaradi zakisanosti, ki jo naredi kava, če jo pijemo v takih količinah, kot je pijemo, športni rekreativci (večina). Dejstvo, da smo se je naveličali po številnih letih. Dejstvo, da med pitjem kave res tratimo čas z brezciljnim tavanjem po spletu ... Kdor hoče naj poskusi. Še vedno se lahko vrne v ustaljene tirnice ali pa kavo zamenjate s čajem. Da, to je zadnja faza pred sprehodi.