Navadne stvari nenavadnih ljudi: Dani Bavec

Kje stanujete?

Kakšen teve imate, kje in kdaj ga gledate?

Podobno vprašanje: nosilec zvoka, glasbe in računalnik

Domače živali?

Ure: zdaj in želje?

Nakit?

Obleka: opišite svoj slog in kakšnega bi želeli, če bi bila omejitev nebo?

Kozmetika?

Avtomobil. Stanje in želje?

Najljubše blagovne znamke?

Letošnji dopust?

Najljubši letni in zimski kraj?

Kam bi šli, če bi imeli vikend, teden, mesec časa in nič težav z denarjem?

Rekreacija: kje in kolikokrat?

Na kaj ste ponosni?

Šport: kaj ste trenirali, je kateremu vašemu vrstniku uspelo?



Kam greste na tekmo?

Ste navijač?

Zadnja knjiga, film, pesem (album), koncert, gledališče, razstava?

Najboljša jed in lokacija?

Pijača?

Kaj najbolje skuhate?

​Od česa ste bili v življenju najbolj zadeti?

Življenjski moto?

je eden od najbolj prepoznavnih slovenskih športnih komentatorjev, ko gre za nogomet in košarko. Kot filmskega igralca se ga najbolj spominjamo po vlogi v nanizanki Pod eno streho, tudi po stranski vlogi v Prepisanih, Naši mali kliniki in Novih dvajsetih. Vodil je tudi oddajo o pokru Zvezda pokra. Že štirideset let je jadralec in še grof Drakula iz risanke Hotel Translivanija ... ne štirideset let.Na vprašanje, kaj je bilo prej: Dani igralec ali Dani športni komentator, odgovarja: »Prej igralec, ker sem igral v različnih gledališčih že v osnovni šoli. Je pa res, da sem bil na komentatorstvo kot integralni del športnega prenosa pozoren že prej. Lahko bi rekel, da sem bil kar občutljiv za to, ko sem gledal tekme.«​V LjubljaniSony, star je par let, družbo mi dela v dnevni sobi, gledam ga zvečer in/ali ko so tekme.Star, a še vedno dober Technicsov ojačevalec, priklopljen na televizijo ali na telefon, računalnik pa Macbook.Ne.Občasno, nimam želja. Eno lepo in posebno mi je pred časom podaril Peter Poles.Ne nosim.Nimam izrazitega sloga in tudi, če bi bila omejitev nebo, se to ne bi spremenilo.Osnovna ... deodorans, morda kak parfum za posebno priložnost12 let star VW Passat ... želja je TeslaFenderDržim pesti, da sploh bo. Če bo, se bomo zagotovo potepali z jadrnico po Jadranu.Poleti Jadransko morje, pozimi Alpe.Za vikend nekam na sneg, za teden po londonskih muzejih, za mesec z jadrnico do GrčijeTenis in smučanje, oboje čim večkrat.Na svojo družino, ki je enkratna.Treniral veliko športov v mladosti, uspelo ni nikomur.Na vsako, ki jo prenašam v živo.Vseh slovenskih športnikov.Trenutno berem The book of basketball Billa Simmonsa. Ostalo je že tako daleč v preteklosti, da bolj upam na to, da bom lahko spet obiskoval vse našteto.Nimam najljubše jedi, niti najljubše lokacije ... se jih je v zadnjih desetletjih nabralo kar nekaj. Včasih je tudi konzerva pasulja v samotnem zalivu na jadrnici nekaj najbolj okusnega.Voda in sveže iztisnjeni sokovi.Ne kuham, razvaja me draga. Če je nuja, piščančji paprikaš po maminem receptu.Od ponavljanja napak.Enkrat se živi.