Nekatere poletne tekaške napake nas lahko drago stanejo

Daljši dnevi, lepo vreme in tek na počitnicah mora biti popoln način za raziskovanje, do kam vam lahko zraste forma, vendar nadaljujte previdno.

Ko gre za tek čez poletje, ni vse sonce in mavrice.

Obstajajo preproste napake in nesreče pri vadbi, zaradi katerih lahko pregorevate in pregorite, če niste previdni.

Tek poleti je lahko lep, in če smo modri in potrpežljivi, se lahko izognemo nevšečnostim vadbe v vročini. Nekatera pravila lahko brez skrbi odnesete s seboj tudi na dopust.

Sonce, sončece - pa tudi ne

Ne glede na to, kako kratek je tek, če greste ven na sonce brez UV-zaščite, lahko poškodujete vid, kožo in povečate tveganje za kožnega raka.

Z zaščito pred soncem boste zaščitili kožo z zaščitno kremo s primernim faktorjem. Nanesite jo 15 minut, preden se odpravite ven, in vsaki dve uri zatem - in še pogosteje, če se potite - obnovite zaščito. Obstajajo nekatere znamke zaščitnih krem, ki so odporne proti znojenju – kar je idealno, če se odpravljate na dolg tek.

Kar zadeva sončna očala, samo klobuk ne bo popolnoma zaščitil vaših oči pred poškodbami zaradi močnega sonca. Vaša običajna očala bodo verjetno zadostovala, vendar naj bodo tekaška sončna očala zasnovana tako, da ne zdrsnejo z vašega obraza ali poskakujejo z vsakim korakom. To človek resnično lahko znervira.

Na vročino se je treba navaditi

Pri vsakem treningu obstaja obdobje prilagajanja. Že v najboljšem vremenu ne moremo čez noč drastično povečati kilometrine, kaj šele poleti, ko je res vroče.

Če želite povečati toleranco na vročino, imate na voljo več možnosti:

• Na začetku zmanjšajte kilometrino in jo sčasoma povečajte

• Začnite trenirati ob najhladnejšem delu dneva in postopoma tecite pozneje čez dan, dokler se ne počutite udobno

• Upočasnite, če je prevroče. Najprej hodite po vročini in potem, ko ste se ujeli z vsem okoli vas, pomislite na tek.

Še posebej je to pomembno, če ste odšli na temperaturo, ki je niste povsem vajeni. Dodajajte stvari postopoma, in tudi, če ne boste hitri, kot ste doma, je to še vedno v redu - vročina pač. Preveč hitenja in prehitrega pričakovanja prilagajanja je zgolj recept za utrujenost. V prevodu. slabo vadbo.

Cesar poleti ni nag

Materiali za poletni tek so lahki in ustvarjeni tako, da odvajajo znoj, hladijo telesno temperaturo in odbijajo toploto – svetle barve v vročini pomagajo – in to velja tudi za tekaške kape. Tek s kakovostno zračno tekaško čepico poleti vam bo pomagal ohraniti hladno glavo s svojimi sposobnostmi odvajanja znoja.

Premalo tekočine in dopolnjevanja z energijo

Ravnotežje med vadbo in prehrano je na splošno ena težav, s katerimi se mnogi borijo, zato lahko postane mešanica, ko dodajate toploto, še nekoliko bolj zapletena.

Hidracija je bistvenega pomena za uravnavanje telesne temperature. Da bi se izognili vročinskemu udaru, mišičnim krčem in intenzivnim glavobolom, je bistveno, da pred, med in po teku v vročini zaužijete tekočino. Če ste načrtovali dolg tek, nosite hidracijski paket ali se med potjo ustavite, kjer lahko natočite vodo, h in jo zmešajte z elektrolitsko pijačo. Pitje zgolj vode namreč lahko vpliva na raven natrija v krvi, kar povzroči omotico, utrujenost in slabost.

Poleti lahko toplota zatre lakoto. Poskusite jesti malo in pogosto čez dan. Prigrizki s svežim sadjem in naravne pijače lahko pomagajo pri oskrbi z gorivom, ko na soncu sredi dneva ne zmoremo sesti k polni mizi.

Poletni hit je hidracija - a ne prenalivanje s tekočino.

Trma je slaba krma

Bodite prilagodljivi in ​​odprti za spremembe glede svoje vadbe. Če je prevroče, razdaljo spremenite v dva teka, enega zjutraj in drugega zvečer, ko je hladneje. Razdaljo boste premagali, ne pa trpeli v vročini.