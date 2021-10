Nevidno, ki se najbolje vidi

FOTO: Arhiv proizvajalca/Holmenkol

Izredna vidjivost in s tem varnost. FOTO: Arhiv proizvajalca/Holmenkol

Ko nam jesensko uro premaknejo nam vzamejo čas za rekreacijo. Omejeni smo na vikend aktivnosti ali pa na nočno službo. In, če tečemo, kolesarimo, hodimo ponoči, moramo biti vidni za avtomobile in ostale nočne »sotrpine«.Razni odsevni trakovi, odsevniki vseh vrst, oblačila z všitimi odsevniki in luči, vedno pridejo prav. Na trgu pa je moč kupiti tudi razpršilec, sprej, s katerim pošpricamo svoje oblačilo ali kolo, nahrbtnik, tekaške copate ali … in bomo ponoči zelo vidni. Ko oblačilo operemo, kolo očistimo, gre razpršilec dol, ne uničuje podlage, ne tekstila ne karbona, nič. Spet »popipsamo« in spet smo vidni.Mnogi se ne želimo odreči teku ali kolesarjenju, tudi v zimskem času. Holmenkol Reflective Marking Spray je označevalni razpršilec za tekstil. V slabi vidljivosti ali temi je pomembno, da nosite fluorescentna ali odsevna oblačila. Pri tem pomaga označevalni razpršilec, ki ga lahko uporabite na vseh oblačilih in drugih materialih. Odsevni učinek je viden s čelno osvetlitvijo s svetlobnimi viri. Razpršilec je mogoče hitro in enostavno uporabiti na različnih površinah funkcionalnih oblačil, kot tudi na kapah. Lahko pa ga uporabite na kolesu, na čevljih, čeladah, rokavicah, ščitnikih in nahrbtnikih. Primeren je za vse športnike, pešce, kolesarje, rolkarje, motoriste v temi ali slabi vidljivosti. Pršilo je mogoče enostavno odstraniti z običajnimi čistili in detergenti.