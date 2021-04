Nov interaktivni video Zelena Slovenija

Slovenija je eden od vzorčnih primerov trajnostnega delovanja v Evropi. Z vzpostavljenimi visokimi zdravstvenimi ih higienskimi standardi, ki jih predstavlja znak Green&Safe, je šla še korak dlje in se tako predstavlja kot zelena in odgovorna turistična destinacija. Trajnostno pot Slovenije predstavlja tudi novi interaktivni video The green story of Slovenia.Odgovorno in trajnostno naravnano delovanje Slovenije, ki so ga v času epidemije Covid-19 dopolnili z oblikovanjem visokih zdravstvenih in higienskih standardov pod skupnim znakom Green&Safe, ponazarja tudi novi interaktivni video Zelena Slovenija (The green story of Slovenia).Sam video je zasnovan tako, da si uporabnik lahko ogleda celoten video, podkrepljen z izpisanim govorjenim besedilom v angleškem jeziku, ali pa se ustavi na izpostavljenih točkah znotraj videa. Posamezne točke uporabniku ponudijo sklop določenih zelenih vsebin, ki jih lahko uporabnik izbere in si jih ogleda. Na ta način lahko dobi še bolj poglobljen vpogled v različne vidike trajnostnega delovanja in zgodb, ki predstavljajo konkretne vsebine s področja trajnosti in več informacij o posameznih zelenih temah, ki znotraj videa pritegnejo njegovo pozornost.Interaktivni video Zelena Slovenija je inovativna popestritev portala www.slovenia.info, s katerim želijo še bolj poudariti trajnostno usmeritev Slovenije ter potencialnim obiskovalcem sporočiti, da je njihova skrb ustvariti čim boljše pogoje za butične, zelene in varne počitnice takoj, ko bo spet mogoče potovati.