Nov tekaški copat z inovativno 3D tehnologijo

Priljubljena športna znamka adidas predstavlja napreden model tekaških copat, razvit s pomočjo najnovejše 3D tehnologije, ki prinaša revolucijo v svet tekaške opreme. Zasnovali so ga v sodelovanju s profesionalnimi športniki ob upoštevanju njihovih potreb in želja ter tako ustvarili izdelek, ki odpira povsem nove dimenzije teka.V partnerstvu s podjetjem Carbon adidas že štiri leta razvija tehnologijo 4D mrežnih vložkov, pri čemer uporablja zbrane podatke uporabnikov in tehnologijo digitalne sinteze ogljika s pomočjo svetlobe. S tem je adidasova 4D obutev med prvimi na svetu, ki ponuja možnost prilagajanja copat individualnim gibalnim vzorcem, kar prinaša udobje na vsakem koraku.Med več kot 5 milijoni možnih variacij so v adidasu našli edinstveno zasnovo celice podplata, ki se stisne v eno samo smer – naprej. Vsakič, ko se stopalo dotakne podlage pri tem deluje zavorna sila, vmesni podplat 4DFWD pa slednjo zmanjšuje in energijo ob stiku pretvarja v naprej usmerjeno gibanje ter zagotavlja gladke prehode med gibi. Poleg tega omogoča več kot trikrat močnejši odriv naprej in 23 odstotkov več udobja v primerjavi s prejšnjimi generacijami 4D, kar potrjujejo tudi meritve pri navpični obremenitvi med mehanskim preizkušanjem.Mrežasta struktura podplata spominja na podobe iz narave, pri izbiri sestavnih materialov pa so v adidasu že dalj časa zavezani trajnostnemu pristopu. Copat je tako narejen iz kar 40 odstotkov naravnih in obnovljivih materialov, kar pripomore k zmanjšani porabi navedenih virov in manjšemu onesnaževanju okolja s plastiko.Ob predstavitvi inovativnega copata 4DFWD adidas vsem zainteresiranim omogoča tudi preizkus zmogljivosti novega modela.