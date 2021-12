Nova kolesarska trgovina v Ljubljani

Kadarkoli in kjerkoli se v Sloveniji odpre nova kolesarska trgovina, smo Poletovci vabljeni med prvimi. Na to smo ponosni.

Električna kolesa so v zadnjih dveh sezonah postala pravi prodajni hit. Trgovci že nekaj časa govorijo, da so jim ta kolesa rešila poslovanje. Mi jim verjamemo, ker smo ves čas zraven in budno opazujemo kaj se v tej industriji dogaja.

Ljubljana je bogatejša za zelo zanimivo prodajalno koles. Točneje, samo električnih koles. Tega pa še nismo videli, da bi se en trgovec odločil, da bo prodajal samo in izključno električna kolesa. In ne samo to, zgodba, gre daleč nazaj v zgodovino: Janez Puh je ime, ki stoji na čelu slovenskega kolesarskega ljudstva. Ni treba ponavljati, kaj dobrega je naredil za kolo, kajne? Mar ni on tisti, ki je izenačil velikost koles in jih povezal z verigo? Ne, nemogoče, da bi se tega spomnil Slovenec.

Trgovina Newbike v Ljubljani zastopa ravno znamko Puch. Znamko, o kateri bomo še govorili, da se spomnimo na rojaka, ki je za kolesarje naredil največ, pravzaprav. Dolga tradicija, kar 120 let so kolesa Puch že na trgu in zdaj jih je moč kupiti tudi v Ljubljani. V trgovini smo opazili še dve znamki, Van Dijk in Vogue.

»Kolesa Newbike je specializirana trgovina za mestne kolesarje. Ponujamo klasična in električna mestna kolesa, opremo za mestno kolesarjenje, kmalu pa bodo na voljo tudi garaže za električna kolesa. Še posebej smo ponosni na kolesa znamke Puch, saj nas povezujejo z velikim izumiteljem Janezem Puhom. Namreč, od njegovega izuma dalje sta prednje in zadnje kolo enako veliki, med seboj sta povezani z verigo. Od takrat dalje, od leta 1895, je kolo takšno, kot ga uporabljamo še danes.

Sledimo zgledu razvitih evropskih držav, kjer je mestno kolo nekaj povsem običajnega in pričakovanega. Zato smo se povezali z nemškim podjetjem Arends, trgovcem s tridesetletnimi izkušnjami, ki je tudi solastnik podjetja Kolesa Newbike. Bogate izkušnje o kolesih, potrebah ljudi, znanje o servisiranju koles, prenašamo v trgovino Kolesa Newbike. Z nami je tudi Patrick Schrauwen, lastnik nizozemske kolesarske trgovine, družinskega podjetja s 85 letnimi izkušnjami, ki nam predstavlja osrednje znanje v servisiranju in nam s tem v servisu postavlja najvišje standarde.

Janez Puh oz. Johann Puch je rdeča nit nove trgovine s kolesi v Ljubljani. FOTO: FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Podjetje je jasno usmerjeno v prihodnost in zagotavljanje trajnostne mobilnosti Slovenije, pri čemer urbano kolesarjenje prevzame pomembno vlogo. S tem, ko bo čim več ljudi svoj avto za premagovanje krajših razdalj, na primer za vožnjo v službo, šolo, trgovino in nazaj, zamenjalo za električno kolo, bomo začeli uresničevati načrte o zmanjšanju onesnaževanja okolja, izboljšanju zdravja posameznika in zmanjšanju stroška mobilnosti na gospodinjstvo. To je mogoče v mestnem in primestnem prometu.

Izbira pravega mestnega kolesa je ključna za to, da bo kolesarjenje udobno, varno in praktično. Zato je v naši trgovini v Ljubljani na voljo kolesarska steza, kjer lahko ob vsakem vremenu mestno kolo tudi preizkusite. Ob lepem vremenu našim strankam zagotovimo tudi testno vožnjo zunaj. Na vsa električna kolesa nudimo garancijo, 2 leti na okvir in 5 let na dele, pomagali vam bomo priskrbeti tudi zavarovanje za kolo, prvi servis pa bo brezplačen.« Nam je ob prvem srečanju povedala Barbara iz trgovine Newbike.