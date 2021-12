Novi hitro, najhitreje rastoči šport

Če ste se ali se še vedno jezite, ko mimo vas sredi mesta švigne pogumnež z električnim skirojem, se spomnite, da je njegova največja hitrost 25 km/h. Kako jezni bi bili, če bi švignil s hitrostjo 100 km/h?

Poslovneža Hraga Sarkissiana je to tudi zelo motilo, zato si je izmislil novi šport. Za pomoč je prosil nekaj enakomislečih znanih imen. Najbolj znano je Alex Wurtz, bivši dirkač Formule 1, Lucas Di Grassi voznik Formule E, voznik A1 GP Khalil Beschir in zdaj tudi Nicholas Roche, letos upokojeni vrhunski profesionalni kolesar. Sarkissen pravzaprav vabi k sodelovanju vse ljubitelje hitrosti na vseh mogočih področjih, od avtomobilskih in motorističnih dirkačev, do kolesarjev, deskarjev, rolkarjev in celo dirkačev v e-športih.

Letos jeseni so izvedli nekaj poskusnih dirk, za leto 2022 pa pripravljajo že prave tekme za svetovni pokal, ki naj bi se odvijale v nekaterih največjih tehnološko najnaprednejših mestih mestih na svetu.

Prvenstvo se že zdaj imenuje eSkootr Championship (eSC), dirke visokohitrostnih namenskih dirkalnih skirojev, ki dosežejo hitrosti do 100 km/h.

Električni skuter eSkootr S1X doseže največjo hitrost 100 km/h, poganjata ga dva motorja z močjo 6000W. Da bi bila vožnja skozi ovinke hitrejša in varnejša ter da sprednje kolo ne bi zdrsnilo, je sprednji motor z manjšim navorom. Voznik se na ovinkih nagne do 50 stopinj. Hitrost se dodaja z običajno ročico, zraven pa ima še dodaten plin oz. boost za pospeševanje. Skiro je v celoti iz karbona, tehta do 35 kilogramov, kolesa ima 6,5-palčna.

Vozi se v krogih, na prirejenih dirkališčih dolgih med 400 in 1000 metrov. Vsak skuter poganja baterija s kapaciteto 1,33 kWh, kar je pravzaprav precej majhna zmogljivost za 12 kW skuter, vendar je zasnovan tako, da zdrži le za 8-10-minutne dirke. V primeru padca se avtomatično vključi kill switch, gum za izklop, ki ustavi skiro. V kvalifikacijskih vožnjah dirka 6 dirkačev naenkrat, v finalni vožnji pa nastopi 10 dirkačev. Moštva, ki bodo hotela dirkati v svetovnem pokalu eSkootr Championship, bodo morala plačati licenco v znesku pol milijona evrov. Ampak, ne bodo tekmovala samo bogata moštva, vzporedno se že odvijajo amaterska tekmovanja na katerih nastopajo rekreativni ljubitelji električnih skirojev. Število rekretivcev je iz meseca v mesec večje in zato že zdaj pravijo, da je to novi hitro, najhitreje rastoči šport na svetu. Pred njim je bil najhitreje rastoči šport longboarding, hitrostno rolkanje na dolgih rolkah.

Nova igračka adrenalina željnih. FOTO: Arhiv proizvajalca

Opis e-skiroja:

Električni skiro eSkootr eSC S1-X

Velikost pnevmatik: 6.5-palčni

Zavori: Hidravlični kolutni

Baterija: 55V Litij-ionska , 24Ah z 1.33kwH

Moč in hitrost: 2x6kw, dvojni motor, dvokolesni pogon, 200A, najvišja hitrost 100+km/h 45º+ nagibni kot.