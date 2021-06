Novosti na daljinski pohodniški poti Juliana Trail

Pohodniška pot Juliana Trail dobila nove štiri etape

24 žigov na poti

Obogatitev vodnika po Juliani Trail

Skupnost Julijskih Alp to leto vabi na daljinsko pohodniško pot Juliana Trail z dodanimi štirimi etapami do Brd in žigom na vsaki etapi. Pohodniki bodo žige, ki polno zbrani prinašajo tudi priznanje in nagrado, lahko zbirali v dnevniku žigov. Le ta je novi dodatek ponatisa vodnika po Juliani Trail, ki je ob dnevniku žigov bogatejši tudi za opise dodatnih štirih etap.Juliana Trail je skupni produkt Julijskih Alp. Gre za 270 kilometrov dolgo pohodniško pot, ki skozi 16 etap obkroži Julijske Alpe. Ob tem kot novost ponuja še štiri dodatne etape, ki alpskemu krogu dodajo rahel pridih Mediterana. Je pot, ki ne posega v zaščiteno, občutljivo, predvsem pa v zadnjih letih močno oblegano visokogorje. Skupaj z etapami do Brd pohodnik premaga v skupno 20 etapah 330 kilometrov poti. Prav te dodatne etape, ki pohodnika vodijo do slikovite vinske pokrajine Goriških Brd tudi v poti dokazujejo neločljivo povezanost Julijskih Alp z Jadranskim morjem.O razlogih za dodatne etape je koordinator skupnosti Julijskih Alp,povedal: »Najprej zato, ker sta Brda in Kanal partnerski občini skupnosti Julijskih Alp. Že v sami zasnovi Juliane Trail smo pred leti sklenili, da bomo osnovnemu krogu dodajali dodatne poti, ki bodo osnovni krog še obogatile. Juliana Trail je krožna pot okoli Julijskih Alp, dolga 270 kilometrov in ima 16 etap. S tem prvim odsekom proti Brdom Juliana dobiva dodatne krake, oziroma neke vrste pristopne poti do Juliane Trail. Gotovo to tudi ne bo edina, gotovo bodo v prihodnjih letih nastali še dodatni tovrstni kraki, ki bodo seveda podpirali samo vsebino osnovne zasnove poti in bodo kot taki morali izpolnjevati tudi določene kriterije.«Povod za odločitev, da po etapah Juliana Trail postavijo žige, je izjemen obisk v lanskem letu in močno zaznano povpraševanje po zbiranju žigov, ki so često del tovrstnih doživetij. Po celotni poti je tako moč nabrati 24 žigov, praviloma enega na etapo, ponekod tudi dva. Na terenu so lokacije žigov označene s posebno tablico pri žigu. Le te pohodniki lahko zbirajo v dnevniku žigov, ki je del ponatisa vodnika.Kdor bo zbral žige in dnevnik z žigi poslal na booking center v Bovec, bo dobil priložnostno diplomo in nagrado. Vodnik je na voljo na 25 prodajnih mestih, večinoma po Turistično informativnih centrih.Koordinator skupnosti julijskih Alp,: »Pot je izjemno priljubljena, kar me zelo veseli, tudi med domačimi gosti. V skupini, ki se je oblikovala na Facebooku in ima že preko 5.000 članov in tudi po številnih pogovorih z uporabniki, je bila večkrat izražena želja po možnosti zbiranja žigov. Kaže, da imamo Slovenci to nekako v krvi in zato smo se tudi odločili, da omogočimo zbiranje žigov. Za prehojenih 16 etap z vsemi zbranimi žigi pohodnik dobi tudi simbolično nagrado.«Pohodnike po pohodniški poti spremlja in vodi elektronski vodnik na spletni platformi OutdoorActive, kjer so na voljo natančni opisi in navodila za posamezne etape. Na voljo je tudi posebna aplikacija. Naložiti jo je možno na povezavi oziroma preko platform za aplikacije Google Play in App Store.Nastal je tudi ponatis tiskanega vodnika, ki po novem vključuje opise dodatnih štirih etap in dnevnik za zbiranje žigov.