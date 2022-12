O postavljanju ciljev, ki vam bodo uničili sezono

V resnici so številni športniki veliko boljši pri naporih skozi dolg niz vadb kot pa pri ugotavljanju, zakaj sploh trenirajo.

Ko si športniki postavljate svoje cilje, vam morda utegne pomagati šest najboljših načinov, kako lahko zaj … sezono.

O tem zelo sočno pišejo pri CTS (Chris Carmichael Training Systems). Je kar koristno vedeti - kako ne vaditi.

Postavljanje ciljev, ki so predaleč

Nič ni narobe z dolgoročnim načrtovanjem ali postavljanjem niza ciljev, ki zajemajo nekaj sezon. Toda ključ do postavljanja dolgoročnih ciljev je vključevanje kratkoročnih ciljev.

Tudi za zmerno trenirane vzdržljivostne športnike je usposabljanje za prvi epski športni vzdržljivostni nastop običajno kar 12-mesečni proces. Poskus zadeti pravo odločitev tako daleč je izredno zahteven, razen, če imate na poti nekaj vmesnih ciljev, ki vam pomagajo držati pravo smer.

Postavite si končni cilj za leto ali celo za nekaj časa v naslednjih nekaj letih, vendar vsake 3- do -4 mesece dopolnite svoj dnevnik s procesnimi ali tekmovalnimi cilji tako, da boste vedno lahko dosegli oprijemljiv cilj.

Preveč konservativnih ciljev

Če ste to že storili lani, to tudi letos ne bo zahteven cilj. Številni športniki tekmujejo, ali sodelujejo na istih dogodkih iz leta v leto. To je v redu, vendar se morajo cilji v zvezi s temi dogodki vseeno spremeniti in napredovati.

Zahtevni cilji vas potisnejo iz vaše cone udobja. Nekoliko vas prestrašijo, saj je možnost neuspeha večja. Želja po uspehu pred izzivom vam pomaga, da se posvetite visokokakovostnim vadbam, treniranju, ko je vreme slabo, in naporom, ko ste utrujeni.

Cilji, ki so preveč nenavadni

Cilji bi morali povečati vaše zmogljivosti, vendar morajo biti znotraj vaših zmožnosti. So ljudje, ki mislijo, da bodo šli po 18 mesecih vadbe kar na Tour de France. Morda obstaja talent, ki bi to lahko dosegel, vendar ga doslej nismo spoznali …

Ambiciozni cilji so odlični, ker zahtevajo veliko osredotočenost; veste, da boste ambiciozen cilj dosegli le, če bo šlo veliko stvari prav. Po drugi strani pa nerealni cilji hitro postanejo farsa. Ne boste jih mogli jemati resno.

Moteči cilji

Če cilji zahtevajo popoln ponovni zagon življenja, verjetno niso realni. Zagotovo obstajajo ljudje, ki so pustili svoje službe, odšli od svojih družin in prodali svoje imetje, da bi sledili cilju. Z izjemno redkimi izjemami športni cilj ne izpolnjuje pogojev za tako drastične odločitve.

Še več, bolj, kot so vaši cilji moteči za življenje zunaj športa, manj verjetno je, da se jih boste lahko držali. Manjšim motnjam – zgodnejše vstajanje, zgodnejše odhajanje v posteljo, nekaj sprememb v prehrani, nekaj dolgih vadb ob koncih tedna – je precej enostavno sprejeti in so lahko tako potrebni kot dobri. Bodite previdni pri spremembah.

Postavljanje nemerljivega

Športniki si pogosto postavijo nejasne cilje, ko nimajo zaupanja v svojo sposobnost, da bi dosegli nekaj – karkoli – posebnega. Namesto, da bi tvegali neuspeh, si postavijo nemerljive kolesarske cilje, kot je boljši na skupinski vožnji ali biti boljši klančar. Ti cilji so lahko specifični (daljša vožnja na čelu kolone v ospredju, ostajanje v prvi skupini na vzponu, izboljšanje trajnostne klančarske moči za 10 odstotkov.).

Postavite si merljive cilje, ki jih je mogoče doseči s treningom in prehrano: povečana moč v določenem obdobju, daljši čas, ko lahko vzdržujete določeno moč/tempo, X-odstotno povečanje največjega VO2 itd. Ti merljivi cilji vodijo do izboljšane zmogljivosti, kar pomeni, da vas doseganje ciljev na treningu postavi v boljši položaj za uspeh na tekmah v naslednjem letu.

Ko se vse vrti samo okoli zmage

Vsi radi zmagujemo, a resničnost vzdržljivostnega tekmovanja je, da tudi najboljši športniki veliko pogosteje izgubijo, kot zmagajo. Pri zmagi na vzdržljivostni tekmi je vključenih tudi toliko spremenljivk, da biti najhitrejši, najmočnejši in celo najpametnejši športnik tisti dan še ne zagotavlja zmage. Dobro je, da so nekateri vaši cilji glede rezultatov povezani z rezultati, vendar bi morali postaviti tudi osebne in pomembne cilje, ki jih lahko dosežete, tudi če ne boste končali na vrhu stopničk.