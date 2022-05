O sončni svetlobi in zdravju

Na spletni strani medicine.net je Sabrina Felson, dr. med, pisala o tem, da sončna svetloba ni le nevarna za zdravje in o tem, koliko sončne svetlobe potrebujete.

Koliko sončne svetlobe potrebujemo, je odvisno od naše kože, starosti, zdravstvene anamneze, prehrane in kraja bivanja.

Znanstveniki so opozorili na več različnih dejstev ...

Ni vse slabo

Ko pomislite na sonce, je lahko prva misel o nevarnosti, ki jo lahko povzroči. In preveč sonca lahko povzroči več vrst resnih zdravstvenih težav. Toda majhne količine, še posebej na začetku dneva, preden postane res svetlo, so lahko na nek način tudi koristne.

Koliko je dovolj?

Ta odgovor je za vsakogar drugačen. Odvisno je od kože, starosti, zdravstvene anamneze, prehrane in kraja življenja. Na splošno znanstveniki menijo, da je 5 do 15 minut – do 30, če ste temnopolti – primerno, da kar najbolje izkoristite sonce, ne da bi pri tem utrpeli zdravstvene težave.

Vitamin D

Sončni UV-žarki pomagajo telesu ustvariti to hranilo, ki je pomembno za kosti, krvne celice in imunski sistem. Prav tako to pomaga pri vnašanju in uporabi nekaterih mineralov, kot sta kalcij in fosfor. In medtem ko večina ljudi dobi dovolj vitamina D s hrano, lahko otroci, ki ga ne dobijo dovolj, zbolijo za rahitisom, ki zmehča in oslabi njihove kosti.

Vitamin D in bolezni

Preveč časa zunaj lahko poveča možnosti za kožnega raka, vendar je tveganje za razvoj nekaterih stanj, kot so multipla skleroza in druge avto imunske bolezni lahko večje pri ljudeh, ki živijo v severnem podnebju. Znanstveniki menijo, da je to lahko povezano z nižjimi ravnmi vitamina D.

Boljše spanje

Oči potrebujejo svetlobo, da lahko nastavite notranjo uro telesa. Zdi se, da zgodnja jutranja sončna svetloba ljudem pomaga zaspati. To je morda pomembnejše, ko se starate, ker oči manj sprejemajo svetlobo, in je večja verjetnost, da boste imeli težave pri spanju.

Izguba telesne mase

Zdi se, da jutranja svetloba ljudem pomaga preprečiti, da bi se zredili. Potrebujete jo za 20 do 30 minut, med 8. in 12. uro, da se ubranite debelosti, a prej, ko dobite svetlobo, bolje - se zdi -, da ta deluje v tej smeri. Znanstveniki menijo, da lahko sončni žarki skrčijo maščobne celice pod površino vaše kože. Več sonca pomeni, da se verjetno tudi več gibate, kar je dobro na več načinov, vključno z izgubo kilogramov.

Čustveno dobro počutje

Sončna svetloba pomaga povečati kemikalijo v možganih, imenovano serotonin, in to lahko da več energije in pomaga, da ostanete mirni, pozitivni in osredotočeni. Zdravniki včasih zdravijo "zimsko depresijo", sezonsko afektivno motnjo (SAD) in druge vrste depresije, povezane z nizko ravnjo serotonina z naravno ali umetno svetlobo.

Zdravje oči

Zmerne količine sonca v življenju, zlasti v najstniških in mladih odraslih letih, lahko zmanjšajo verjetnost, da boste imeli težave z vidom na daljavo (kratkovidnost). Toda preveč neposredne sončne svetlobe lahko poškoduje oči. To lahko povzroči zamegljen vid in poveča možnosti za sivo mreno.

Koža

Raziskovalci menijo, da so tri primarne vrste kožnega raka – melanom, karcinom bazalnih celic in karcinom skvamoznih celic (skvamoznocelični karcinom kože je pogosta vrsta kožnega raka, ki se razvije v tankih, ploščatih skvamoznih celicah, ki sestavljajo zunanjo plast kože) – večinoma posledica preveč časa, prebitega na soncu.

Zato je zelo pomembno, da uporabite kremo za sončenje ali se pokrijete, če boste zunaj več kot 15 minut. Toda redna, majhna količina ultravijolične svetlobe lahko pomaga ublažiti simptome nekaterih kožnih stanj, kot so ekcem, luskavica in izguba kožnega pigmenta.

Sončna svetloba kot zdravljenje

Poleg nekaterih težav s kožo se lahko filtrirana sončna svetloba uporablja tudi za zdravljenje zlatenice, ki večinoma prizadene novorojenčke. To se zgodi, ko je v krvi preveč kemičnega bilirubina, zaradi česar je polt otroka rahlo rumena (bilirubin je rumeni razpadni produkt hema, posebne molekule v obliki obroča, ki jo najdemo v hemoglobinu in je nujna za prenašanje kisika po krvi). Če otroka postavite na sončno svetlobo za okno (za filtriranje škodljivih vrst žarkov), se lahko bilirubina znebite. Novorojenčka nikoli ne postavljajte na prosto, na neposredno sončno svetlobo.

Preveč sonca

Preveč časa zunaj brez zaščite lahko ne le poveča verjetnost, da bi zboleli za kožnim rakom, ampak lahko povzroči tudi hitrejše staranje kože, kar povzroči gube, usnjeno teksturo in temne lise. In opečena koža uporablja za zdravljenje bele krvne celice iz imunskega sistema. To lahko vpliva na sposobnost telesa, da se bori proti mikrobom, in poveča verjetnost, da boste zboleli.

Zaščitite oči

Ko ste nekaj časa zunaj, potrebujete sončna očala, ki blokirajo UV svetlobo, in klobuke s širokimi robovi. Sonce lahko poškoduje vaše oči kadar koli, ne samo poleti, in žarki lahko prehajajo skozi oblake (Ne pozabite, da enako zaščito potrebujejo tudi otroci.)

Uporabite kremo za sončenje

Poiščite tako z večjo zaščito, ki blokira več UV svetlobe. Namažite se 30 minut, preden greste ven, in ne pozabite na predele, kot so ustnice, ušesa in vrat. Močneje se zaščitite, če plavate ali se potite. Poskusite se izogibati neposrednemu soncu med 10. in 16. uro, ko so sončni žarki najmočnejši, in si najdite senco.

Solarij?

Tudi to poveča možnosti za kožnega raka. Če to počnete pred 35. letom, imate 60-odstotkov večjo verjetnost, da zbolite za melanomom, najresnejšo obliko. Že eno sončenje lahko poveča možnosti za melanom za petino, druge vrste pa za kar 65-odstotkov.

Če želite porjavelost celega telesa, so morda možnost losjoni za porjavitev. Večina jih je varnih, vendar običajno ne vsebujejo kreme za sončenje, zato ne pozabite nanesti tudi te.

Pojdite k dermatologu

Preverite kožo enkrat na mesec. Če je mogoče, prosite za pomoč družinskega člana, če ne vidite povsod po telesu. Postavite se pred ogledalo - in poiščite vse nove izrastke ali spremembe na starih mestih. Če opazite kaj nenavadnega, obiščite svojega zdravnika ali dermatologa.