Turno smučanje: vse, kar ste hoteli vedeti

V seriji se bomo najprej dotaknili izbire ustrezne opreme. FOTO: Gregor Kofler

Edini zvok, ki ga slišim, je nežno prasketanje snega pod smučmi. Užitka kar noče biti konec. Se slišim vabljivo? FOTO: Gregor Kofler

S smučmi se v prijetnem tempu povzpnem na vrhu širokega, s pršičem ravno prav pokritega, pobočja. Vseokoli občudujem s soncem obsijane vršace bližnjih in daljnih gorah.Odsmučam navzdol in v nedotaknjeno pobočje, rišem mehke zavoje. Edini zvok, ki ga slišim, je nežno prasketanje snega pod smučmi. Užitka kar noče biti konec. Se slišim vabljivo?Tudi to lahko doživimo med turnim smučanjem, ki predstavlja edinstveno zmes gorništva in smučanja. Res pa je, da pogosto sicer ni ravno tako idilično in ne gre zgolj za uživaško smučanje v idealnem snegu, ampak nam narava pogosto pripravi različna presenečenja. Ne glede na to nam turno smučanje nudi edinstven način gibanja in uživanja v gorski naravi.Predvsem dejstvo, da ta dejavnost poteka v naravi je še posebej pomembna – predvsem v trenutnem obdobju in razmerah. Če imamo srečo in je zima, vsaj v goratem delu Slovenije, tako kot letos bogata s snegom, se lahko s to dejavnostjo ukvarjamo od začetka zime do pozne pomladi. Velja omeniti tudi to, da jeTudi v Sloveniji zlahka opazimo ta trend, bolj poudarjeno seveda letos, ko so omejitve na smučiščih veliko smučanja želečih posameznikov usmerila v to okoljsko in trajnostno bolj smiselno dejavnost. Ne glede na to pa so - za prijetno in varno turno smučanje – nujno potrebne ustrezno znanje, izkušnje in pa oprema. Serija ABC turnega smučanja, ki je bila pripravljena v sodelovanju z Združenjem gorskih vodnikov Slovenije ( www.zgvs.si ) je namenjena predvsem predstavitvi vseh vidikov, ki so za varno turno smučanje pomembni in ki bodo, tako začetnikom kot tistim, ki se s to dejavnostjo že ukvarjate pomagali, da pri tem še bolj uživate.V seriji se bomo najprej dotaknili izbire ustrezne opreme. Včasih je bila ta težko dosegljiva, danes pa imamo pri njeni izbiri več težav zato, ker ne vemo katero znamko bi izbrali. Tudi cenovno je turno smučarska oprema dandanes lahko precej dostopna. Kot sledi iz narave dejavnosti potrebujemo na eni strani ustrezno gorniško opremo in na drugi smučarsko opremo. Stičišče obeh oprem so hoji prilagojeni smučarski čevlji in turne vezi oz. smuči.Posebno pozornost si zasluži oprema za reševanje izpod plazov, ki jo sestavlja t.i. plazovni trojček (lopata, sonda in plazovna žolna). Le-to imamo vedno s seboj saj vemo, da nam pri morebitnem zasutju v plazu lahko učinkovito pomagajo le naši sopotniki na turi, ki to opremo imajo in, pomembno, jo znajo tudi uporabljati. Znanje na področju plazovne varnosti je eno od ključnih za varno turno smučanje zato bo tej temi namenjen poseben prispevek. Ob tem je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da na turni smuki morebitna pomoč ob nezgodi ni vedno na voljo takoj in, da lahko morebitno reševanje traja dolgo ter da lahko še tako mala nezgoda vodi do neugodnih situacij!V seriji se bomo seveda dotaknili tudi vsebin na področju tehnike gibanja navzgor in smučanja in pa izbire ustreznega cilja. Zadnji, predstavlja ključni element, da znamo in zmoremo v danih snežnih in vremenskih razmerah izbrati cilj ki bo, na eni strani, primerno varen in, ki nam bo, na drugi strani, nudil čim več smučarskih užitkov. Pri izbiri cilja vedno upoštevamo predvsem napovedano nevarnost proženja snežnih plazov ( https://vreme.arso.gov.si/plazovi ). Kadar je napovedana nevarnost velika (³3 na evropski petstopenjski lestvici) moramo biti pri izbiri cilja še posebej previdni in se držati pobočij nežnejših naklonin. Ob stabilni snežni odeji pa se seveda lahko lotimo tudi zahtevnejših ciljev – spet prilagojenih našim sposobnostim in snežnim ter vremenskim razmeram na terenu.Čeprav so v Sloveniji ledeniki, na žalost, že stvar preteklosti pa se z njimi pogosto srečujemo, ko se na turno smučanje odpravimo v višje gore Alp. Zato bodo v enem od prispevkov predstavljene tudi priložnosti in nevarnosti turnega smučanja v gorah z ledeniki. Poleg plazov nam glavna nevarnost v gorah z ledeniki preži s strani ledeniških razpok, zato je le-tem potrebno posvetiti posebno pozornost in prilagoditi tehniko in taktiko vzpenjanja ter smučanja.Glede na eksponentno rast priljubljenost turnega smučanja in s tem povezano naraščanje obiskovalcev gora pozimi ne smemo pozabiti tudi na okoljske vplive naših dejavnosti - to še toliko bolj velja za gorsko okolje, ki je pozimi še posebej občutljivo in ranljivo. Tudi te tematike se bomo dotaknili v pričujoči seriji. Naj vas za konec povabim k branju sledečih prispevkov ter vam zaželim uspešno in varno turno smuko. Serija ABC turnega smučanja bo vsem tistim, ki s to dejavnostjo začenjate ponudila vpogled v osnove ne pozabite pa, da se lahko za ustrezno, tudi praktično usvajanje turno-smučarskega znanja, udeležite ustreznega tečaja turnega smučanja in/ali se na turo odpravite z gorskim vodnikom, ki bo poskrbel za vašo varnost in prijetno počutje.***Dr. Tadej DebevecFakulteta za šport, Univerza v LjubljaniZdruženje gorskih vodnikov Slovenije