Odvečna maščoba? Še najmanj pomembna je podoba

Obleke se ne prilegajo več telesu, osebni zdravnik omeni prekomerno težo kot dejavnik tveganja za bolezen, za isto dejavnost smo utrujeni prej, kot smo bili včasih, povrhu pa nenehno kam hitimo ali se nam nič ne da.

Ena od skrajnih točk takega življenjskega sloga je nalaganje odvečne maščobe po telesu, ki posamezniku v naši sodobnosti ne koristi popolnoma nič. Redka izjema so lahko težke kronične bolezni, ki kritično vplivajo na prehrano in presnovo (npr. rakave bolezni), zaradi tega pa lahko naglo upade telesna masa.

Odvečna masa telesa naj bi v takih primerih prišla prav, saj lahko podaljša čas, ki ga ima posameznik na voljo do izrazitega izčrpanja, učinek zdravljenja pa je zaradi tega lahko nekoliko povečan.

Vendar taka strategija najverjetneje temelji na predvidevanju bolje to kot nič. V takih primerih mora biti cilj natančneje opredeljen: posameznik naj bi vstopil v tako zdravljenje s čim večjo količino mišične mase – pogoj pa je, da jo pridobi v skladu z zakonitostmi do zdravja prijaznih vadbe in prehrane.

Preoblikovanja telesa in zniževanja odvečne maščobe v telesu se najpogosteje lotimo s kratkoročnimi pričakovanji, za katera mislimo, da se jih da razpotegniti skozi daljše časovno obdobje.

Običajno naš jedilnik krojijo načini prehranjevanja, po katerih zaužijemo mnogo premalo hrane, ki največkrat ni pestra, telesno aktivnost odmerjamo le na trajanje in priporočilo nekoga, ki naj bi mu v preteklosti uspelo. Raven volje in energije sta nizki, prav tako smo pogosto iz podobnega razloga utrujeni, vendar se prepričamo, da smo se pripravljeni za izpolnjevanje cilja odreči tudi temu. Vse je usmerjeno v hitro (nekajmesečno) doseganje visoko opaznih sprememb in napredkov. Ali je tako preizkušanje telesa in neredko psihofizično trpljenje med procesom »preobrazbe« res nujno? Ni!

Lotimo se, tudi če ni vse popolno

Vse se začne z ugotavljanjem stanja telesa, ki sicer za začetek negovanja lastnega telesa in zdravja ni nujno, je pa natančen pripomoček za začetno postavljanje ciljev in ustrezno spodbudo, v katero smer točno se bomo odločili iti. V stanje telesa pa poleg telesne sestave (delež maščob, mišic itd.) spadajo tudi telesna zmogljivost z vsakodnevnimi navadami gibanja (sem spada pretirana količina sedenja in prisilne drže), prehranske navade, ugotavljanje življenjskih motivov, zmanjševanje duševne obremenjenosti.

Če okoli sebe nimamo v vsakem trenutku na voljo skupine strokovnjakov (strokovnjak za gibanje, prehrano, duševnost in zdravnik), je najbolj smotrno, če se odločimo za izboljševanje enega področja življenja. Če se vsak dan gibljemo manj kot 60 minut, redne vadbe za moč dvakrat na teden in za vzdržljivost dva- do štirikrat na teden ne vključujemo v življenjski slog, je nujno začeti vključevati gibanje in vadbo. Ne glede na to, ali bodo učinki na zniževanje odvečne maščobe vidni hitro ali ne, je tak pristop nujen za naše zdravje in počutje.

Vadba za mišično moč poganja celoten proces

Prvi cilj ukvarjanja z lastnim telesom tudi pri zniževanju odvečne maščobne mase je izboljšanje obvladovanja telesa in učenje pravilne izvedbe gibanja/načina premikanja.

Ko se s pomočjo strokovnjaka po nekaj tednih naučimo pravilne izvedbe vaj, je čas za razvoj mišične moči – slednja dolgoročno zelo vpliva na povišano porabo energije, znižuje možnost vnetnih procesov v telesu, omogoča prekrvavitev in zaščito sklepov pred poškodbami.

Še posebno pri zniževanju maščobne mase je pomembno, da je omenjen cilj vključevanja vadbe za razvoj moči natančneje razčlenjen na sklope:

1) naučimo se osnovnih zakonitosti vadbe moči (vključevanje prečnih trebušnih mišic in mišic medeničnega dna v izvedbo ter v enega od ciljev vadbe za moč; ustrezna sproščenost neobremenjenega telesa med vadbo, npr. sproščena in spuščena ramena med vajami za mišice preostalega dela telesa; usklajenost dihanja in izvedbe vaj);

2) v vadbo za moč vključimo večje in pomembnejše mišice celega telesa (mišice rok in ramen, hrbta in trupa, medenice in nog);

3) redna izvedba z zagotavljanjem ustreznega odmora (priporočljivo je, da je posamezna mišica obremenjena 2- do 3-krat na teden in potrebuje med 24 in 72 urami odmora, odvisno tudi od obremenitve);

4) poudarek na mišicah, ki nam omogočajo premikanje, nosijo breme celega telesa in vzdržujejo pokončno držo (noge in trup);

5) povečevanje obremenitve in zahtevnosti glede na naš napredek (če je vadba za moč za posameznika lahka in nenaporna, je temu primeren tudi majhen ali zanemarljiv učinek). Če v preteklosti vadbe za moč nismo izvajali, bo treba za vidne učinke vztrajati in redno delati najmanj od 2 do 3 mesece, vendar to ne pomeni, da je vadbo za moč smiselno kadar koli v življenju opustiti! Pomembno je, da gibanju in vadbi dodamo tudi sredstva psihofizičnega sproščanja in osredotočanja. Le tako se bomo lažje zavedali lastnega telesa in občutkov ter umirili že tako visoko in razpršeno dejavne misli.

Zapišimo si cilje in motive

Za dolgoročno izvedbo in umeščanje v življenje je vredno premisliti tudi o spodbudi oz. motivaciji. Rezultat na tehtnici in estetski vidik sta dolgoročno žal pogosto prenizka spodbuda, ob dosegi cilja pa skrb za lastno telo lahko zaradi takega razmišljanja tudi opustimo. Proces redne telesne dejavnosti in vadbe vpliva tudi na povečano količino porabljene energije, kar pomeni, da morata biti temu prilagojena vsebina, čas, pogostost in količina hrane. Motive in cilje dela zapišimo ter o njih razmišljajmo!

Ne pozabimo: skrb za telo z vidika gibanja in prehrane je smotrna ne glede na to, koliko odvečne maščobe imamo – ključna je le prilagoditev vsebine in količine našemu stanju. Rezultat usmerjenega dela se bo v vsakem primeru poznal na našem počutju, telesni zmogljivosti, dolgoročnem zdravju in zadovoljstvu s samim seboj.