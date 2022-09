Olimpijski festival privabil več kot 5000 udeležencev

Letošnji Olimpijski festival, ki so ga v nedeljo, zaradi slabega vremena odpovedali, je kljub enodnevni organizaciji na Kongresni trg v Ljubljani privabil več kot 5000 udeležencev.

Otroci, babice, dedki, starši in naključni obiskovalci so lahko svoje veščine preizkusili v 43-ih športnih izzivih, ki jih je pripravilo 32 nacionalnih panožnih športnih zvez, ki so v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, ponovno poskrbele za neverjeten odziv in športno obarvano soboto v središču Ljubljane.

Letošnji festival, ki je sledil državnemu prazniku posvečenemu športu Dan slovenskega športa, je ciljal na starejšo generacijo, ki so se športnih aktivnosti udeležili skupaj s svojimi vnuki.

Medgeneracijsko povezovanje je bila nosilna tema letošnjega Olimpijskega festivala in vsi, ki so v soboto prišli v družbi svojih babic in dedkov so bili še posebej nagrajeni. Nasploh je letošnji festival poleg športnih izzivov, različnih nastopajočih, vrhunskih športnikov in zanimivih ne-športnih aktivnosti, poskrbel za lepe nagrade in dodatna presenečenja.

Glavni akter je bil lisjak Foksi, maskota OKS-ZŠZ, ki je otrokom premierno predstavil svoj navijaški ples ter predstavo z naslovom Foksi in olimpijski zaklad.

Od vseh udeležencev je bilo kar 3000 otrok, ki so v prvih urah festivala osvojili 400 plišastih SKB Papijev na izzivu, ki ga je pripravil generalni sponzor OKS-ZŠZ. Več kot 100 otrok je vztrajalo in opravilo 20 športnih izzivov ter za nagrado prejelo Foksijev zabavnik, tisti pravi zmagovalci, ki so opravili z vsemi izzivi pa so osvojili slikanico Foksi in športni duh.

Ne glede na prejeto število štampiljk za opravljene izzive je pomembna dobra volja, spoznavanje z različnimi športi in nasmeh na obrazih zadovoljnih otrok. Izzivi so bili namreč zastavljeni tako za starejše športne navdušence kot za njihove mlajše bratce in sestrice, ki so večino časa preživeli v Foksijevi deželi.

In kot se za tak dogodek spodobi smo tudi letošnji Olimpijski festival zaključili v stilu in čarobno. Skupina Čupakabra je poskrbela za ognjeviti veliki finale, ki je bil popoln zaključek športnega druženja ter uvod v Evropski teden športa, ki se bo nadaljeval vse do petka, 30. septembra.

Video utrinki letošnjega Olimpijskega festivala na Kongresnem trgu