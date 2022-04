Oljčno olje je bolj zdravo, kot smo mislili

Oljčno olje je nepogrešljivo v kuhinji številnih Francozov. Po podatkih združenja Afidol se ga v tej državi vsako leto v povprečju porabi 105.000 ton. Poraba oljčnega olja v Sloveniji je dober kilogram na prebivalca na leto.

Rezultati ameriške študije kažejo, da bi oljčno olje lahko podaljšalo življenje.

Cilj je bil analizirati učinke uživanja oljčnega olja na dolgoživost. Študija, ki je trajala kar 30 let, je analizirala podatke 60.000 zdravih žensk in 32.000 moških, zbrane iz arhivov Študije zdravja medicinskih sester in Študije spremljanja zdravstvenih delavcev.

Vsaka štiri leta so udeležencem postavljali vprašanja o njihovi prehrani. Ugotovitve so bile objavljene januarja letos v Journals of the American College of Cardiology.

Skupno so znanstveniki od leta 1990 do 2018 zabeležili nekaj manj od 37.000 smrti. Zato so primerjali prehranjevalne navade skupine še živečih prostovoljcev s tistimi, ki niso več med nami. Zaključek? Znanstveniki so opazili 29-odstotno zmanjšanje tveganja smrti zaradi bolezni srca in ožilja. Dnevni vnos najmanj sedmih gramov olivnega olja oziroma pol žlice zmanjša tveganje smrti zaradi bolezni srca in ožilja, raka za 17 odstotkov, nevrodegenerativnih bolezni za 29 ali težav z dihali za 18 odstotkov.

Živeti dlje

V kuhinji pogosto tekmujeta dve ekipi: ljudje, ki kuhajo samo z maslom, in drugi, ki prisegajo na olivno olje. V skladu z nedavnimi raziskavami je oljčno olje skrivnost dolgega in dobrega zdravja. Zato je čas, da ga vsakodnevno uživate v solatah ali v drugih jedeh.

Maslo proti oljčnem olju, kdo zmaga?

Med maslom in oljčnim oljem slednje zmaga. Študija je namreč pokazala, da vsakodnevna zamenjava desetih gramov margarine, masla ali majoneze z ekvivalentom oljčnega olja zmanjša tveganje smrti za osem do 34 odstotkov. Strokovnjaki pa navajajo: »Pri primerjavi oljčnega olja z drugimi rastlinskimi olji ni opaziti nobene pomembne povezave.« Zahvaljujoč tej študiji smo morda odkrili čarobni napoj za dolgo življenje.