Oranžna telovadna zgodba se širi po Sloveniji

Plaketo so njej in drugim nagrajencem podelili na slovesnosti ob obletnici slovenskega olimpijskega gibanja, ki je bila v ponedeljek 17. oktobra 2022 v Grand hotelu Union v Ljubljani.

Zdenka Katkič je soustanoviteljica Društva Šola zdravja in dolgoletna predsednica društva, ki že od leta 2008 skrbi, da se zgodba Šole zdravja širi po vsej Sloveniji od vasi do vasi, od mesta do mesta.

Zdenka Katkič je športnica po duši. Trenirala je kar nekaj športov od atletike, košarke, odbojke do strelstva. Deset let je bila članica TVD Partizan Narodni dom. Še vedno jo navdušujejo različne športne panoge. Povsem po naključju je slišala za metodo 1000 gibov dr. Nikolaja Grishina in se navdušila.

Čeprav ni jutranji tip, jo je pritegnila zamisel, da bi svoj dan začela s telovadbo na svežem zraku.Vse bolj so ji misli bežale k razmišljanju o skupinski jutranji telovadbi zunaj na prostem. Za mnenje je najprej vprašala nekaj starejših Domžalčanov kje bi lahko v Domžalah skupinsko telovadili in tako je prišla do lokacije v parku ob Kamniški Bistrici. 8. decembra 2008 je bila ustanovljena prva skupina v Domžalah – drevored 88 lip.

Od ustanovitve društva ( 2009) je Zdenka Katkič predsednica Društva Šola zdravja. Energije in želje po zdravem gibanju ji ne manjka. S svojo zagnanostjo in predanim delom od samih začetkov skrbi, da se oranžna zgodba po Sloveniji širi kot plamen.

Potrditev, da dela dobro in s pravim ciljem, kažejo tudi številke članov in lokacij po vsej Sloveniji, kjer telovadba vsako jutro poteka. Danes je ponosna, da se je Društvo Šola zdravja tako lepo prijelo v Sloveniji in se še širi v smislu ideje – z vadbo priti v vsako vas, kraj in občino.

Zdenka med jutranjo telovadbo. FOTO: Šola zdravja

Nekaj podatkov o Društvu Šola zdravja:

Društvo Šola zdravja ima sedež v občini Domžale in 17 podružnic po različnih slovenskih občinah. Ministrstvo za zdravje je prepoznalo poslanstvo in vizijo Društva in jih že osmo leto zapored finančno podpira.

Od novembra 2011 je društvo pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa. Od decembra 2014 so vpisani v vpisnik prostovoljskih organizacija, saj jutranjo telovadbo vodijo usposobljeni prostovoljci. Od novembra 2020 so pridobili status humanitarne organizacije na področju zdravstva.

Oranžna zgodba se po Sloveniji nadaljuje in vse več ljudi se zanima za jutranjo telovadbo 1000 gibov, ki se izvaja na prostem. zato so veseli, da so pomembnost njihovega poslanstva prepoznali na OKS - ZŠZ in nagradili njihovo predsednico za dolgoletno uspešno delo na področju športa.