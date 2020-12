Osem nasvetov za regeneracijo imunskega sistema

Prvič

Kdor ne je normalno, bo zbolel. Visokozveneči prehranski dodatki, ki slišijo na ime »imunostimulans«, imajo zelo kratek in dvomljiv rok trajanja.Pogosto je njihov učinek bolj teoretičen, brez pravega dokaza v praksi. Gladko jih namreč premaga navaden cuker. Tako boste v priporočilih, kako zmanjšati poškodbo imunskega sistema, najprej srečali pozitivne raziskave z ogljikovimi hidrati.Sadje in zelenjava sta glavna vira flavonoidov in polifenolov. Zato se držite priporočila avstralskega inštituta za šport, da naj bodo imunostimulansi na vašem krožniku predvsem kot normalna hrana.Kvercetin je vrsta flavonoida, ki sodi med najbolj obetajoče protivnetne snovi in tudi študije na ljudeh nakazujejo manj prehladnih obolenj. Najdemo ga tudi v agrumih.Epikahektin prav tako sodi med obetajoče zvezde med flavonoidi. Je v kakavu in temni čokoladi.Ne pozabite na rosveratrol oziroma kozarec rdečega vina ob regeneracijskem obedu po naporni kolesarski, pohodniški, smučarski ... turi.Vitamin C in vitamin E, če ni posebne povečane zahteve po njunem uživanju, sta trenutno iz mode. Nimamo dobrih raziskav, ki bi potrdile ugoden učinek velikih odmerkov na imunski sistem.Tudi za uživanje multivitaminskih pripravkov, kadar jeste normalno prehrano, ki je polnovredna in vsebuje zadosti sadja in zelenjave, ni posebne potrebe.Kolostrum ima neprepričljive izide študij, zdi se, da nima posebnega pozitivnega učinka na imunski sistem.In ponovno, ni ga čez prehrano, ki je uravnotežena in vsebuje primerne količine kakovostnih živil, tudi sadja in zelenjavo. Zdi se, da je primerna prehrana, ki ji dodamo primerno količino ogljikovih hidratov in beljakovin za potrebe športa, zdaj najbolj obetajoča strategija za zdrav imunski sistem.