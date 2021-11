Osem parov najbolje prodajanih alpskih smuči

Smučarji komaj čakamo na sneg. Tisti, ki so morali zamenjati opremo, so ugotovili, da domači trgovci ponujajo odlične popuste in da je zaloga solidna.

Sprehodili smo se po nekaj zelo dobro založenih prodajalnah in ugotovili, da ne manjka najnovejših modelov. Predstavljamo osem parov, ki so med najbolje prodajanimi za sezono 2021/2022 in dodali nekaj osnovnih lastnosti ter opisov. In, da, prepričali smo se, da so napisane cene močno znižane. Sami ugotovite za koliko, ker popusti nihajo od trgovine do trgovine. Mi smo pripisali polne cene.

Smuči Fischer RC4 WC CT

Smuči RC4 WC CT. FOTO: Arhiv proizvajalca

RC4 je starejšim smučarjem dobro poznana oznaka, pri Fischerju so dodali še WC CT. V katalogu so napisali, da je to najboljše za najboljše smučarje.Tekmovalna smučka. ki je svoje smučarje našla tudi med zahtevnimi rekreativci, s srednjim radijem je odlična tako v dolgih in kratkih, predvsem pa hitrih zavojih. S prenovljeno obliko smuči in tekmovalno zmogljivostjo pripomore k še boljšemu pospeševanju in boljši odzivnosti.

Vezi: RC4 Z17 Freeflex

Stranski lok: 113-65-98 (175cm)

Radij zavoja: 15,5 m (175 cm)

Teža: 2350g/(175cm)

Cena: 1099 evrov

Smuči Völkl Racetiger SC

Smuči Völkl Racetiger SC. FOTO: Arhiv proizvajalca

Smuči z lesenim jedrom Full Sensor Woodcore in ojačitvijo iz steklenih vlaken 3D. Glass dajejo izjemno agilnost, odzivnost in stabilnost. Priložene vezi Marker vMotion 10 z GripWalk podplatom bodo pri tem poskrbele za učinkovit prenos moči s čevlja na smuči. Smuči so primerne za zahtevnejše smučarje z dobrim znanjem smučanja.

Vezi: Marker vMotion 10 GW

Stranski lok: 123 - 70 - 103

Radij zavoja: (155cm) 11.3 m, (160cm) 12.1 m, (165cm) 13.0 m, (170cm) 13.9 m

Teža: 2944g (165cm z vezmi)

Cena: 710 evrov

Smuči Nordica Dobermann SLR RB

Smuči Nordica Dobermann SLR RB. FOTO: Arhiv proizvajalca

Če si amaterski tekmovalec, učitelj smučanja ali zelo dober smučar in najbolj uživaš v slalomskih zavojih, je Nordica Dobermann SLR RB FDT idealna smučka, piše v njihovem katalogu. In mi se strinjamo. Dobermanke so že nekaj sezon med najbolj priljubljenimi smučmi med odličnimi smučarji. Dobermann SLR RB je uravnotežena in živahna smučka, ampak dober smučar jo b imel stalno pod svojim nadzorom.

Vezi Nordica XCell 14 FDT

Stranski lok: (160cm) 119-69-103, (165cm, 170) 120-69-104

Radij zavoja: (160cm) 12.5m, (165cm) 13m, (170cm) 14m

Teža: 2140g (1 smučka)

Cena: 899 evrov

Smuči Elan SLX Fusion X

Nova R² FRAME sredica je enkratna laminirana lesena konstrukcija, ki poteka čez celo smučko, od konice do repa, zato enakomerno prenaša sile po celotni dolžini. S tem so ustvarjeni različni profili upogiba za različne tipe smučarjev, ki pridobijo dodatno samozavest in še boljši občutek na smučeh.

Vezi: Elan EMX 12.0 GW Fusion X

Stranski lok: (165 cm) 121 - 68 - 104

Radij zavoja: (160 cm) 12m, (165 cm) 12.8m, (170 cm) 13.5m

Cena: 849 evrov

Head Supershape e-Speed

Head Supershape e-Speed. FOTO: Arhiv proizvajalca

Smuči namenjene zelo dobrim smučarjem. Smuči s pomočjo tehnologije EMC učinkoviteje blažijo vibracije in povečujejo stabilnost. Z dodatkom Grafena v jedro smuči, so zmanjšali težo, hkrati izboljšali vodljivost, kontrolo in ravnotežje. Head EMC (Energy Management Circuit) je edini elektronski sistem za dušenje negativnih vibracij smuči na svetu in je vrhunec nove kolekcije dirkalnih Head smuči.

Vezi: PRD 12 GW

Dolžine: 156, 163, 170, 177, 184 cm

Geometrija smuči: 122-68-104 mm (170 cm)

Radij: 14,0 m (170 cm)

Cena: 849 evrov

Rossignol Nova 8 Ca Xpress

Rossignol Nova 8 Ca Xpress. FOTO: Arhiv proizvajalca

Nova 8 so vrhunske ženske smuči, ki omogočajo najboljšo izvedbo dolgih in kratkih zavojev na urejenih snežnih podlagah. Odlikuje jih lahka vodljivost in hitra odzivnost. Lesena sredica (z dodatkom topola) in steklenih vlaken, ki je trpežnejša, omogoča udobje in odpornost na poškodbe. Patentirana Rossignolova tehnologija, ki omogoča stabilnost in popoln nadzor v vseh pogojih, smuči so trdne, brez dodatnega upogibanja in vibracij.

kombinacija ogljikove zlitine in steklenih vlaken je edinstvena mešanica, ki smučem daje trdnost in stabilnost. Ohranja dinamičnost in lahkotnost.

Vezi: Xpress W 11

Teža: (156cm) 3,2 kg/par

Radij: 12m pri dolžini 156cm

Geometrija: (156cm) 126 - 74 - 110 mm

Cena: 550 evrov

Atomic Redster CS

Atomic Redster CS. FOTO: Arhiv proizvajalca

Smuči za dobre, rekreativne smučarje s titan vložkom v predelu podložne plošče, lesenim jedrom in sendvič konstrukcijo za kombinacijo dolgih in kratkih zavojev.

Dolžine: 149,156,163,170,177cm

Vezi: FT 12 GW

Radij: 14 m pri dolžini 170 cm

Tehnologija: Power Woodcore – leseno jedro, Ultra titanium vložki, Race Rocker, Sendvič konstrukcija

Cena: 599 evrov

Salomon Race MT

Salomon Race MT. FOTO: Arhiv proizvajalca

Odlične smuči namenjene zelo dobrim rekreativnim smučarjem. Race MT sodijo med najbolj prodajane Salomonove smuči. Imajo svoje zveste uporabnike, ki pravijo, da so to smuči, ki bodo odlično služile kar nekaj sezon. Salomonova tehnologija Edge Amplifier omogoča še boljši oprijem in ponuja optimalen prenos energije na podlago. Sendvič konstrukcija z dvojnim slojem titana ob straneh ter polno leseno sredico.

Velikosti: 169,175,181

Vezi: Z 12

Cena: 699 evrov