Osmič bo dolina Soče privabila številne ljubitelje športov v naravi, ki se bodo pomerili na Continental 10km, adidas Terrex 15km, Dolina Soče 25km in Dukat Fit 45km tekaških preizkušnjah.Festival bo letos potekal v omejenem obsegu, z omejenim številom tekmovalcev, saj so v veljavi številne zahteve, ki jih organizatorji in tekmovalci morajo spoštovati. Vseeno pa so organizatorji Soča Outdoor Festivala uspeli zapolniti 1000 razpisanih mest. Večina udeležencev prihaja iz Slovenije, več sto pa jih prihaja tudi iz Hrvaške, Italije, Avstrije in drugih, predvsem bližnjih držav.V ekipi Soča Outdoor Festivala so veseli, da so v zadnjih tednih zeleno luč za izvedbo začeli dobivati tudi rekreativni športni dogodki, ki so jih ljudje v zadnjem letu močno pogrešali – na to kaže tudi hitra zapolnitev vseh mest, ki so bila na voljo v okviru letošnje izvedbe dogodka.Dogodek bo izpeljan v skladu z vsemi aktualnimi ukrepi in sistemom PCT, hkrati pa bo na prizorišču na proti plačilu na voljo tudi hitro testiranje. Kljub upoštevanju ukrepov za preprečitev širjenja novega koronavirusa organizatorji ostajajo zvesti tudi trajnostnim načelom, h katerim so se zavezali že pred leti., vodja. Soča Outdoor Festivala:»Na letošnjem Soča Outdoor Festivalu se bo v štirih tekaških tekmovanjih pomerilo 1000 ljudi iz 14 držav (Slovenija, Hrvaška, Italija, Nemčija, Avstrija, Španija, Velika Britanija, Češka, Madžarska, Nizozemska, Portugalska, Poljska, Rusija in Švedska). Letos beležimo upad števila tujcev, saj je bil v preteklih letih njihov delež že več kot 35% vseh tekmovalcev (letos 25%). Razlog so omejitve/zahteve pri prehajanju meja, saj je v zadnjem tednu sodelovanje odpovedalo veliko tujcev. Vseeno smo z obiskom zadovoljni, saj smo zapolnili vseh 1000 razpisanih mest. Festival razumemo kot turistični produkt, saj so v času festivala zasedene vse nočitvene kapacitete in naši obiskovalci radi posežejo tudi po drugih turističnih storitvah Doline Soče.Kljub vsem preprekam in težavam zaradi epidemiološke situacije smo veseli, da bomo letos osmič festival izvedli. Zavedamo se, da je naš najpomembnejši partner festivala narava sama in z njo moramo sodelovati ne glede na vreme in skrbeti, da bomo v njenih lepotah uživali še naprej. Premikamo meje razumevanja outdoor športov in hkrati želimo ozaveščati aktivne ljudi, da smo organizatorji odgovorni pri športih v naravi. ”, vodja tekmovalnega dela Soča Outdoor Festivala:»Po letu dni pavze sledi že osma izvedba teka v naravi z omejenim številom udeležencev, žal tokrat brez spremljevalnega strokovnega programa in ultra preizkušnje. Skupaj z lokalno skupnostjo se nadaljuje urejanje tekaških in kolesarskih tras, letos pa bomo krstno uporabili dva nova odseka – pešpot v Tolminska korita in ob reki Tolminki. Z urejanjem infrastrukture in promoviranjem želimo širši javnosti prikazati potencial teka kot turističnega produkta in motiva prihoda na destinacijo dolina Soče. Tekačem se bodo na zatolminskih planinah in mimo cerkvice na Javorci kolesarji pridružili v letu 2022, saj v festivalnem programu ohranjamo tudi gorsko kolesarske vsebine.«, direktorica Zavoda Tovarna trajnostnega turizma:»Zelo smo veseli, da smo soorganizatorji Soča Outdoor Festivala, ki je naš pomembni marketinški in razvojni projekt. Vsako leto se trudimo, da festival organiziramo po trajnostnih načelih. V ta namen smo tudi zapisali Trajnostno politiko festivala in uvedli vrsto trajnostnih rešitev. Tudi letos kljub omejitvam povezanimi s pandemijo COVID 19, svojih trajnostnih načel ne umikamo. Zato pozivamo vse tekmovalce, da si natančno preberete navodila organizatorjev in se ustrezno pripravite.«, direktor Zavoda Turizem Doline Soče»Dolina Soče je slovenska prestolnica športov v naravi in Soča Outdoor Festival na najlepši način izpostavlja to aktivno dimenzijo - intenzivno in doživeto preživljanje prostega časa - ki nas razlikuje od drugih destinacij. Malo dete, ki se je rodilo devet let nazaj, je zraslo v velik in odmeven dogodek, priljubljen zaradi domiselno speljanih prog, izjemnega naravnega okolja, druženja in prijetnega vzdušja, promocije aktivnega stila življenja in seveda tudi naše doline kot aktivne destinacije. Soča Outdoor festival je za Tolmin uvod v poletno konico turistične sezone in neločljiv del utripa doline Soče.«