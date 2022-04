Osnovne napake rekreativnih kolesarjev

S pomladjo pridejo prvi kilometri na kolesu. Namen naših letošnjih je, da se navadimo kolesa. No, vemo, da imate na števcu že juhuhu kilometrov, ampak ...

Znano je katere so osnovne napake ljubiteljskih oziroma rekreativnih kolesarjev. Prva je, da imajo previsok ali prenizek sedež. Druga je, da imajo preveč ali premalo napumpane gume. Tretji je, da so neprimerno oblečeni. Četrti, da zavirajo, bremzajo v ovinkih. Peti, da nikoli nimajo s sabo rezervne zračnice, kaj šele montirk in pumpe. Šesti, da predrte zračnice ne znajo niti zamenjati. Sedmi, da prezgodaj kolesarijo predaleč. Osmič, da ne znajo voziti kolesa naravnost ...

Ne vem na kateri številki bi se naštevanje končalo.

Zato je tu nekaj nasvetov Andreja Hauptmana, našega najuspešnejšega kolesarskega trenerja vseh časov.

Predvsem je pomembno, da se kljub občutku, da je intenzivnost premajhna, držimo dogovorjene obremenitve.

Nikakor ne pozabite: zelo pomembna je postopnost dodajanja intenzivnosti. Pretiravanje z njo na prvih treningih povzroči v telesu prevelik stres, zato napredek nikakor ni tak, kot bi lahko bil. Marsikdo se je že opekel, ker je takoj začel na polno, potem pa ga je čez nekaj mesecev povsem pobralo in je zmogel do konca sezone le redke vožnje, na katerih se je počutil dobro in ne izžetega.

Klasične napake v glavah ljubiteljskih kolesarjev so:

• »Počutim se dobro, zato gas pa na vso moč.«

• »Imam malo časa, zato danes na vso moč.«

• »Če ne grem na vso moč, imam občutek, da nisem treniral dovolj.«

Odličen urnik vadbe kolesarstva

FOTO: Arhiv Polet/Delo

Kako naj trenira rekreativec?

Sam kot trener zagovarja ta način vadbe, ki bo imel v prvi vrsti pozitiven učinek na zdravje. Trenirati bo treba redno, intenzivnost stopnjujemo postopno, pazimo na bogato in uravnoteženo prehrano in – pozor – poskrbeli, da bo tudi počitka dovolj. Hauptman se zaveda, da ob stresnem delu in družini doma ni lahko najti časa za trening. Je pa res, da se vse da, če se hoče. Organizirati si je treba dnevni, tedenski in mesečni urnik in pri tem vztrajati, vse dokler nam ne pride v kri. Seveda tako, da ne trpijo družina in medsebojni odnosi.

Tabela za prvo pomoč kolesarju