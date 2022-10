Ozaveščanje o varnosti se začne že pri najmlajših

V tem šolskem letu bo v okviru programa Varno na kolesu sodelovalo več kot 130 osnovnih šol, od tega jih bo glavnina v sklopu »POSTAJAM KOLESAR« še dodatno utrjevala znanje o prometnih pravilih za prihajajoči kolesarski izpit.

Prav tako zajetno število pa se jih bo posvetilo nalogam razpisa »AKTIVNO NA KOLESU«. Ob iztekajoči se kolesarski sezoni organizatorji programa na podlagi nacionalne statistike ugotavljajo, da imamo na področju ozaveščanja o varnosti še veliko priložnosti za izboljšave.

Po podatkih nacionalne prometne statistike se v primerjavi s preteklimi leti postopoma zmanjšuje število prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev ter hujšimi oz. lažjimi telesnimi poškodbami.

Manj optimističen je podatek o nesrečah s smrtnim izidom, ki se z leti povečujejo. Kolesarjenje je ena od okolju bolj prijaznih oblik mobilnosti, ki v Sloveniji postaja vse bolj priljubljeno -kot aktivnost v prostem času ali vsakdanje opravke. Več kolesarjev v prometu pomeni tudi več razlogov za previdnost. Po podatkih Policije je bilo v letošnjem letu v prometnih nesrečah udeleženih že več kot 1.100 kolesarjev;(v letih 2021 in 2020 pa okrog 1.300).

V primerjavi s preteklimi leti se je zmanjšalo število tistih, ki so bili v nezgodi lažje (okrog 850 v letu 2022; 950 v letu 2021; 920 v letu 2020) oz. težje poškodovani (okrog 199 v letu 2022; 230 v letu 2021; 212 v letu 2020), povečalo pa se je število nesreč s smrtnim izidom (12 v letu 2022; 10 v letu 2021; 8 v letu 2020). Na seznamu najpogostejših kršitev so že vsa leta: vožnja v nasprotno smer, vožnja ob rdeči luči oziroma neupoštevanje prometne signalizacije, uporaba mobilnega telefona med vožnjo in vožnja pod vplivom alkohola.

»Zavedati se moramo, da je na poti, ki si jo delimo, potrebno poskrbeti za varnost. Ta je namreč odgovornost vseh. Varno kolo, čelada na glavi, znanje in spretnosti so ključne. Vseslovenska kolesarska pobuda Varno na kolesu se tega loteva že na samem začetku – pri mladih, s čimer igra ključno vlogo pri vzgoji aktivnih in odgovornih kolesarjev,« je poudarila dr. Mateja Markl iz Javne agencije RS za varnost prometa, ki je sicer tudi članica strokovne komisije.

Program Varno na kolesu učence osnovnih šol spodbuja k spoznavanju in utrjevanju prometnih pravil, pri čemer se zavzema za celovito razumevanje prometne varnosti. Kot kaže, bo v letošnjem šolskem letu pri odgovorni nalogi sodelovalo več kot 130 šol, ki so se prijavile na razpis. Od tega se jih je največ prijavilo na razpis »POSTAJAM KOLESAR«, kjer bodo še dodatno utrjevale znanje o prometnih pravilih za prihajajoči se kolesarski izpit; prav tako zajetno število pa se jih bo posvetilo nalogam razpisa »AKTIVNO NA KOLESU«.

Tanja Medved, vodja programa Varno na kolesu, je ob zaključku zbiranja prijav povedala: »Na podlagi večletnega ocenjevanja nalog pri mladih ugotavljamo pozitiven premik glede vključevanja kolesa v okviru šolskih vsebin. Program Varno na kolesu je zrasel iz majhne kolesarske pobude k varni vključitvi najmlajših v promet.

Glavnina šol ostaja in sodeluje z nami že vrsto let. Učitelji so izjemno pomembni prenašalci prometnih vsebin ter spodbujanja trajnostne mobilnosti med mladimi. O tem se jim tudi v imenu našega projekta iskreno zahvaljujem. To, da imamo priložnost spremljati spremembe v razmišljanju mladih generacij, je privilegij in obenem potrditev, da s programom pozitivno spodbujamo mlade kolesarje in tiste, ki bodo to v pravem pomenu besede šele postali, k varni in odgovorni vključitvi v promet.«

Za varen zaključek kolesarske sezone

Katera so že tista pravila, s katerimi lahko kot kolesar poskrbim za varno vključitev v promet? Da ne pozabite nanje, četudi se bliža konec kolesarske sezone, jih navajamo v nadaljevanju:

• Upoštevajte prometna pravila za kolesarje in prometne znake ter semaforje;

• z roko vedno jasno nakažite smer zavijanja,

• vedno kolesarite po kolesarskem pasu ali stezi, kjer obstajajo, ali ob robu cestišča (približno 60 cm

od roba, da se izognete neravninam),

• ne kolesarite v nasprotni smeri, saj tako ogrožate sebe in druge, vozniki vas tako ne pričakujejo,

• kolesarite vedno ob DESNEM robu in po desni strani kolesarske steze, druge kolesarje ali

oviro prehitevamo po LEVI,

• bodite VIDNI in uporabljajte LUČI na kolesu: spredaj belo, zadaj rdečo, da vas vozniki prej opazijo,

nosite svetla in odsevna oblačila (odsevni telovnik),

• kolesarska čelada; sicer obvezna do 18. leta starosti, njena uporaba pa se seveda priporoča vsem

kolesarjem,

• v primeru dežja uporabljajte kolesarsko pelerino in nikdar ne kolesarite z dežnikom v roki,

• bodite pozorni na pešce in prilagodite svoje ravnanje, saj so oni še bolj ranljivi kot kolesarji.

