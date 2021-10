Pametni telefoni in dolgi delavniki krivi za stres

Vseprisotni pametni telefoni lahko precej prispevajo k stopnji stresa, meni Nobelov nagrajenec za medicino Thomas Südhof in svetuje, naj se včasih odklopimo. K stresu po njegovih besedah prispeva še slaba navada predolgega dela.

»Ne preseneča me, da tako veliko ljudi trpi zaradi izgorelosti, ko pogledam, kako ljudje dandanes živijo,« je povedal 59-letni biokemik z ameriške univerze Stanford.

Razlog so po njegovih besedah številni pametni telefoni. »Nikoli več nismo nedosegljivi, nikoli nismo iz službe. Preko elektronske pošte smo praktično vsako minuto v stiku s svojim delom. Na dolgi rok to ne more biti dobro,« je povedal znanstvenik po poročanju nemške tiskovne agencije dpa. To namreč lahko vodi do kroničnega stresa, ki spremeni možgane in ljudi.

Uspešnega zdravila za to Südhof ne pozna, a po njegovem je ključna sprememba življenjskega sloga. Opozoril je, da nas pametni telefoni stalno spremljajo. Zato svetuje načrtne odklope oz. premore od te tehnologije. Poleg tega so koristne druge dejavnosti za zjasnitev misli - šport, joga, branje ali glasba.

Staršem je znanstvenik, oče sedmih otrok, svetoval nadzor nad njihovo uporabo medijev in uporabo zabavne elektronike.