Pet nezdravih jedi, ki jih lahko spremenite v zdrave

Pica - naj bo skromna

Lazanja - piščanec in zelenjava

Vroča čokolada

Palačinke z javorjevim sirupom ali medom

Hrana za dušo ali t.i. comfort food ne sme biti naša sovražnica, saj potrebujemo le majhne spremembe in prilagoditve, da jedi, ki sicer veljajo za nezdrave, spremenimo v precej bolj koristne, ki nam obenem dajo dovolj energije, ne zasičijo telesa in ne kopičijo maščobe v našem telesu.Visoko kalorično in mastno hrano smo pod drobnogled vzeli z nutricionistko, ustanoviteljico svetovalnice za zdravo prehrano v San Franciscu, ki nosi ime Family. Food. Fiesta. Z nadomeščanjem posameznih sestavin smo sestavili seznam nezdravih jedi, ki smo jih s spremembami spremenili v jedi, primerne za vrhunske športnike in rekreativce.Sprememba: Pecite ga z mandljevo moko. Cvrtje odpade, piščanec, ki ga povaljamo v moko in mu privoščimo še razžvrkljano jajce in drobtine, je lahko še bolj okusen, kot tisti, ki ga ocvremo v hektolitrih olja.Če navadno moko zamenjamo z mandljevo prijateljico, bomo pridobili vse dobre stvari, ki jih mandlji tudi prinašajo: antioksidante, vlaknine in beljakovine. Mandlji sprostijo dovolj maščobe, da bo vaš piščanec še vedno hrustljav navzven, v notranjosti pa mehek in nebeški - to kar ljubitelji ocvrtega piščanca želimo.Sprememba: Manj sira in skorje. Nutricionistka Sarah Koszyk si ne predstavlja, kako bi pico spremenili v zdravo jed, a mi mislimo, da je pica v svoji osnovi predstavljala precej bolj zdrav obrok. Testo naj bo polnozrnato in zelo tanko, naj ga bo karseda malo. Pico napolnite z zelenjavo in preskočite sir. Če brez njega ne gre uporabite feto. Dodajte pečena piščančja prsa za več beljakovin.Sprememba: Ozelenjavite jo. Buče, bučke, jajčevci naj nadomestijo mleto meso, ali pa namesto tega mesa uporabite pustega piščanca ali purana. Če se odločite za to mesno obliko, lahko za nadstropja lazanje namesto testenin uporabite zelenjavo, a potem bi govorili že o zelenjavni piti in ne lazanji. Jajčevci vsebujejo ogromno vitamina B6, magnezija in pozitivnih vlaknin.Sprememba:Naj bo temna. Kakav vsebuje ogromno polifenolov, antioksidantov, ki zavarujejo celice pred poškodbami tkiva - vključno s poškodbami kože, ki je izpostavljena zimskemu soncu. Koszykova pravi: »Temna čokolada namesto mlečne. Temna čokolada vsebuje veliko magnezija, ki opravi veliko dela pri dovajanju kisika našim mišicam. Obenem pa je pomembna za uravnavanje elektrolitov.«V kombinaciji s posnetim mlekom ta napitek predstavlja odličen beljakovinski način regeneracije po treningu.Sprememba: Je ni. Nekateri ste bržčas že opazili, da palačinke na tak in drugačen način za zajtrk že redno uvrščamo med športno prehrano. Isto lahko trdimo za javorjev sirup in med. Zato jih združite in si privoščite z energijo nabit zajtrk. »Med vsebuje vitamin B6, ki je odličen za vzdrževanje dobre volje, kar potrebuje vsak, ki se poda na zelo zahteven trening,« pravi Koszykova.