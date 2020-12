Pet novoletnih daril za pohodnike

Polavtomatske ultralahke dereze Climbing Technology SnowFlex ALU

Pohodni čevlji Planika Golica AIR TEX

Zimska pohodniška sezona gre k vrhuncu. Sneg ni ovira, le pravo opremo moramo imeti na sebi in s sabo. December je tudi čas obdarovanj. Upamo, da se bodo športne prodajalne odprle pravočasno, če ne pa nam preostane splet in nakupovanje iz udobnega kavča.Pohodnik rabi veliko opreme. Polet vam pomaga pri izbiri. Le kdo ne bi bil vesel vsaj enega od predstavljenih daril?Climbing Technology je priznan izdelovalec derez. Priporočamo lahke aluminijaste deset zobe, ki so odlična izbira za turno smučanje in zimske pristope, kjer šteje nizka teža. Horizontalna sprednja zobca in bolj stabilni sekundarni zobci, omogočajo odličen oprijem, imajo tudi natančno nastavljiv petni del, ki omogoča učinkovito nastavitev na čevelj. Tehtajo 590 gramov. Cena: 109 evrov.Ženska pohodniška jakna Arcteryx Zeta SLModel Zeta SL je nujen kos oblačila za uporabo v sili, ko nas preseneti nevihta ali naliv. Vetrovka je izredno lahka, kompaktna, hkrati pa z nepremočljivo Gore-Tex membrano nudi popolno zaščito pred dežjem in vetrom. To je odličen kos celoletne opreme za vse pohodnike in alpiniste. Ima nastavljiv konec rokavov z velcro trakom, zadrga je po celi dolžini, nastavljiva kapuca, dva sprednja žepa z zadrgo, nastavljiva širina pasu, izredno lahki materiali in minimalističen dizajn. Material je robusten, ohrani vas suhe in hkrati zagotavlja udobje. Izdelki iz Gore-tex materiala so primerni za vse dejavnosti v naravi, kjer pride do izraza obstojen material in ustrezna zaščita pred vremenskimi nevščečnostmi. Teža 270 gramov. Cena: 329 evrov.Gamaše Alpine Gaiter Dry EdgeGamaše so iz trpežnega najlona z membrano Dryedge®, ki zagotavlja nepremočljivost, dobro dihanje in popolno zaščito pred vetrom. Namenjene so za alpinizem, ledno plezanje, gorništvo, pohodništvo. Ožja in asimetrična oblika. Spredaj je zapenjanje na trak velkro. Okrepljeni plastični trak za pod čevelj. V zgornjem robu nastavljive z elastiko. Cena: 49 evrov.Čevelj je namenjen manj zahtevnim izletom v naravi, pa tudi klasičnim enodnevnim ali večdnevnim planinskim izletom. Nošnja je udobna in lahkotna, tudi po daljšem času.Čevelj je namenjen manj zahtevnim izletom v naravi, pa tudi klasičnim enodnevnim ali večdnevnim planinskim izletom. Nošnja je udobna in lahkotna, tudi po daljšem času. Čevelj nudi dober oprijem tudi na nekoliko zahtevnejših podlagah in terenih. Zgornji del je iz govejega hidrofobiranega cepljenega usnja, podloga je iz Air Texa, vložek je antibakterijski, podplat je Vibram Ananassi. Teža: 653 gramov. Cena: 99 evrov.Garmin Oregon750Trpežna ročna naprava s sistemom GPS/GLONASS, vgrajeno opremo za omrežje Wi-Fi®, fotoaparatom z 8 milijoni slikovnih pik in samodejnim ostrenjem, ki samodejno geografsko označi fotografije.Ročna naprava Oregon 750 omogoča vsestransko navigacijo in sledenje, ki vas vodita po utrtih in neutrtih poteh s signali GPS in GLONASS ter senzorji VBK (višinomer, barometer in kompas). Vgrajen višinomer podaja podatke o nadmorski višini, da lahko natančno spremljate vzpone in spuste, barometer pa prikazuje kratkoročne trende zračnega tlaka, s katerimi lahko predvidite vremenske spremembe. 3-osni elektronski kompas prikazuje smer ne glede na to, ali se premikate ali ne. Naprava Oregon 750 je opremljena tudi s funkcijo TracBack®, ki vam pomaga pri navigaciji nazaj do začetne točke po isti poti, po kateri ste prišli.Označite lahko tudi lokacije, kot so tabor, vozilo ali druge destinacije, do katerih se želite vrniti z uporabo navigacije… Cena: 499 evrov.