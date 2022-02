Peter Ozmec, prejemnik Bloudkove nagrade za življenjsko delo v športu

Na Brdu pri Kranju so bila podeljena priznanja Stanka Bloudka, Odbor za podeljevanje Bloudkovih nagrad je sprejel odločitev, da se za leto 2021 podelijo štiri Bloudkove nagrade in deset Bloudkovih plaket.

Peter Ozmec je športu aktivno zapisan že več kot 60 let. Začel je kot član Atletskega kluba Branik, kjer je treniral tek na srednje proge (800, 1000 in 1500 m).

V šport invalidov se je vključil šele 1963, ko je tekmoval v streljanju in smučanju in drugih športih med invalidi (kegljanje, plavanje, smučanje, atletika, namizni tenis, pikado, odbojka sede ...), prvo funkcijo pri invalidih pa je prevzel prav tako leta 1963 v medobčinskem društvu telesnih invalidov Ravne na Koroškem.

In prav v koroški regiji je pomembno prispeval k razvoju in uspehu športa invalidov, saj so se številni invalidi po njegovi zaslugi vključevali v različne športne vsebine in kasneje postali tudi zelo uspešni člani državnih reprezentanc.

Poleg odgovornih položajev, ki jih je opravljal v Zvezi za šport invalidov Slovenije – Slovenski paraolmpijski komite, je skrbel tudi za razvoj odbojke sede v moški in ženski konkurenci, bil organizator in izvajalec različnih domačih in mednarodnih tekmovanj, za svoje delovanje pa je prejel številna priznanja.