Pogača s čemažem, pogača prijateljstva

Pogača (italijansko focaccia) je nekakšne vrste kruh, ki ga lahko pripravite zelo hitro, če na primer dobite nenapovedan obisk vaših prijateljev. Jaz jo imenujem kar pogača prijateljstva.

Družabni in gurmanski Italijani jo običajno pripravljajo prav ob družabnih srečanjih. Obložijo in polijejo jo z olivnim oljem in začimbami ali pa recimo siri. Tudi pri nas imamo podobno tradicionalno jed: belokranjsko pogačo. Jed ni ravno dietna, je pa povsem primeren obrok za vnos športno izgubljenih ogljikovih hidratov.

Pri tokratni pogači mi je bil v pomoč in navdih trenutno v polnem razmahu rastoči čemaž. Prav tako kot so gozdovi polni te nadvse uporabne in zdrave rastline, so tudi internetne strani poplavljene z raznoraznimi recepti iz čemaža. Res pa je, da malokatero rastlino, ki se v naravi nabira, najdemo v takšnem izobilju, kot je zdravilni in okusni čemaž. Prava sreča za nas.

Poletov recept: Pogača s čemažem. FOTO: Tanja Drinovec/Delolo

Za pogačo s čemažem (en velik pekač) boste potrebovali:

Zavojček kvasa

Žlička sladkorja

200 g bele moke

200 g pirine moke

Velik ščep soli (cca 10g )

Nekaj žlic olivnega olja

Pribl.300 ml tople vode

Za čemažev pesto:

2 veliki pesti čemaža

3 žlice olivnega olja

3 žlice bučnega olja

50 g mladega kozjega sira

Sol, poper

Nekaj mladega kozjega sira za posip pogače

Četrtina rdeče paprike

Olivno olje

Priprava pogače s čemažem:

250 ml tople vode, sladkor, kvas in malo moke zmešajte v kvasec in pustite vzhajati približno 5 minut ( da naraste). Moki dodajte sol, olje, zmes kvasca in preostanek vode. Vse skupaj zmešajte v rahlo testo in pustite vzhajati 10 do 15 minut.

Med tem pripravite čemažev pesto. V sekljalniku sesekljajte čemaž, olja, sir, sol in poper.Papriko zrežite na kocke.

Ko je testo vzhajano, ga razvlecite po z oljem namazanem pekaču za prst debelo. S prstom ga narahlo povotlite, da nastanejo blage jamice. Vse skupaj pokapljajte še z olivnim oljem. Premažite s pestom, posujte s papriko in sirom in dajte v pečico. Pogačo pečemo na temperaturi 190 stopinj, približno 15 minut.

Pri oblaganju pogače se prepustite domišljiji in navdihu, predvsem pa zaznavi letnega časa v katerem ste. Sama sem v eksperiment drugo pogačo polila z prelivom iz tartufove paste, olivnega olja in nekaj žlic sladke smetane, če ste ljubitelj le teh. Tudi to vam toplo priporočam. Moji najožji kritiki so bili navdušeni. Kuhanje z srcem in odprtimi čutili vam bo v veliko pomoč.