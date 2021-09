Pokazali so, kako fit je Maribor

FOTO: Marko Pigac/MP Produkcija

Bodifit Švic Fest je brezplačen dogodek, ki so ga organizatorji umestili v sam center mesta Maribor, gre pa za nekaj ur popularnih vodenih vadb, ki so jih vodili strokovnjaki tako iz Slovenije in tujine.»Cilj dogodka je – v športnem duhu poživiti dogajanje v mestnem središču, obenem pa približati tovrstne vadbe tudi tistim, ki se z njimi do sedaj še morda nikoli niso srečali,« pove Marko Geršak, idejni vodja BODIFIT programa in organizator dogodka. »Z obiskom sicer ne moremo biti pretirano zadovoljni, vendar je to odsev trenutnega stanja duha. Odzivi tistih, ki so se dogodka udeležili, pa so fantastični in s tem je pravzaprav naš namen dosežen,« je še dodal.Dogodek je potekal v okviru Evropskega tedna mobilnosti v Mariboru, gre pa za brezplačen dogodek, kjer priznani strokovnjaki iz Slovenije in tujine vodijo 5 različnih, trenutno popularnih vadbenih zvrsti.