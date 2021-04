Poletov recept: Ajdove palačinke s skuto in orehi. FOTO: Tanja Drinovec

Zopet smo treščili ob sladkorno dno. Naše zaloge sladkorja so usahnile, kriza je velika, za hude sladkorne pregrehe pa je naša vest pretanka. Imamo rešitev, ki bo s kompromisom uredila našo težavo.Malo bolj zdrave ajdove palačinke s skuto in orehi. Vse sestavine so pravo bogastvo dobrih in kvalitetnih živil, ki nam prispevajo poleg sladkorja še nekaj beljakovin in zdravih maščob z vitamini in minerali.Zelo moderna ajdova brezglutenska moka, ki vsebuje bogastvo mineralov in vitaminov, bo nastopila v okusnih palačinkah, ki jih bomo nadevali s skutnim in orehovim nadevom. Po dolgem in napornem treningu izvrstna in kakovostna zapolnitev izgubljenih kalorij.Palačinke:olje1 l mleka3 jajcaRum, vaniljev sladkorSol, rjavi sladkor100 g ajdove mokeŠčep pecilnega praškaSkutin nadev:300 g skute100 g sira maskarponeNekaj žlic sladkorjaLimonina lupinicaRum3 jajcaVaniljev sladkorOrehov nadev:1 dl sladke smetane0,5 dl mlekaŽlica masla200 g mletih orehovNekaj žlic kokosovega sladkorjaCimet, žlica kakava, rumSestavine za palačinke zmešamo v gladko zmes in na vroči ponvi spečemo palačinke. Prav tako zmešamo sestavine za skutin nadev v kremasto zmes. Za orehov nadev pa na ponvi stopimo maslo in mu dodamo smetano in mleko. Ko to zavre notri stresemo mlete orehe in vse skupaj na hitro pokuhamo. Dodamo še kakav, sladkor, rum in cimet in še kratek čas kuhamo.Palačinke zlagamo na pomaščen pekač in jih izmenjaje mažemo s skutinim in orehovim nadevom. Prva plast naj bo skutina, druga orehova in tako nadaljujemo, dokler ne porabimo mase in palačink. Na koncu zadnjo in tudi vrhnjo plast palačink premažemo še z razžvrkljanim jajcem. Vse skupaj pečemo približno pol ure pri temperaturi 180 stopinj.