Recept za beljakovinsko bombo

Sestavine beljakovinskega športnega napitka



Priprava beljakovinskega napitka

Koliko beljakovin potrebujejo športniki, je odvisno od športa, s katerim se ukvarjajo. Pri rekreativnih tekačih in kolesarjih potrebe narastejo na gram na kilogram telesne teže, nekoliko večje (1,4 grama na kilogram telesne teže) so potrebe pri profesionalnih vzdržljivostnih športnikih, pri anaerobnih športnikih pa narastejo na največ 1,7 grama na kilogram telesne teže.Če se s športom ukvarjamo rekreativno, dovolj beljakovin zaužijemo že s samo prehrano.2,5 dl sojinega mleka (10g beljakovin)zrela banana (1g beljakovin)skodelica svežih jagod (1g beljakovin)merica riževih ali konopljenih beljakovin (17g beljakovin)Dve žlici arašidovega masla (10g beljakovin)Vse sestavine zmešamo v mešalniku in spijemo po treningu. Z okusnim napitkom bomo telo oskrbeli s približno 40 grami beljakovin in obilico vlaknin, vitaminov in mineralov.