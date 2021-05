Pripravimo si ojačano solato

FOTO: Tanja Drinovec

Solata za 2 osebi:

Priprava solate:

Motovilec vsebuje ogromno količino železa, magnezija, kalija ter vitaminov A in C. Listi in koreninice vsebujejo eterično baldrijanovo olje, ki ima pomirjevalne učinke na naša prebavila. Varuje pa tudi pred srčno žilnimi obolenji in izboljšuje kri.Če se odločite za nakup motovilca, poskrbite, da najdete čim bolj svežega pri čiščenju pa ga nikakor ne namakajte v vodi.Današnja solata je ojačana z jajci, pršutom in ocvirki, tako da nam lahko morda odsluži kot poštena in krepka večerja.300- 400 g očiščenega motovilca3 trdo kuhana jajca3- 4 rezine pršuta2 pesti ocvirkov2 rezini kruha1 česenBučno oljeBalzamični kisSol, poperBučno oljeMotovilec očistimo. Trdo skuhamo jajca. Na olju popečemo na koščke narezan pršut in ocvirke. Rezine kruha na žaru popečemo in po kruhu postrgamo česen. Kruh narežemo na kocke. Vse skupaj zložimo na motovilec, ki ga še začinimo po okusu in prelijemo z oljem in kisom. Solato pa po želji lahko izboljšate še z nekaj parmezana ali feta sira, če se ne bojite odvečnih kalorij.